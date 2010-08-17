اژدهاسواران در صورت رکوردزنی در مسابقات جهانی به گوانگجو می روند

مسلم جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مسابقات قایقرانی دراگون بت در جهان تحت نظر دو فدراسیون جهانی برگزار می‌شود که قصد داریم در رقابت‌های قهرمانی جهان که توسط ICF برگزار می‌شود، شرکت کنیم.

وی با بیان اینکه هنوز اطلاع چندانی درباره حضور تیم‌ها در این رقابت‌ها ندارد، افزود: بیشترین مسئله‌ای که برای ما در رقابت‌های جهانی مهم است رسیدن قایقرانان به رکوردهای مورد نظر فدراسیون است.

رئیس کمیته دراگون بت افزود: مسابقات دراگون بت بازی های آسیایی گوانگجو در سه رشته سرعتی 200، 500 و هزار متر برگزار می‌شود به همین دلیل امیدواریم ورزشکاران بتوانند در مسابقات جهانی به رکوردهای مورد نظر ما برسند و رکوردهای خود را بهبود بخشند زیرا در صورتی که رکوردهای قایقرانان جوابگو باشد آنها را راهی گوانگجو خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه مشکلی از بابت اعزام ورزشکاران به رقابت‌های برون مرزی برایمان پیش نیاید، تمامی قایقرانان اعزامی وثیقه‌ای را که شامل سند یک ملک یا چک تضمینی است را به سازمان تربیت بدنی ارائه خواهند کرد.

جهانگیری تصریح کرد: ما پیش از این یک بار در سال 2005 در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کردیم که بهترین نتیجه ما کسب یک عنوان چهارمی بود. البته در مسابقات قهرمانی آسیا شرایط بهتری داریم و آخرین مقام ما در مسابقات مالزی کسب دو مدال برنز در بخش زنان و مردان بوده است.

رقابت‌های قهرمانی دراگون بت جهان از 5 تا 7 شهریورماه در بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.