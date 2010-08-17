سید علی آقا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت و ساز مسکن در حاشیه سواحل دریای خزر علی رغم ممنوعیت افزود: افزایش ساخت و ساز در حاشیه دریای خزر، محیط زیست دریا و ساحل را با مشکل مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: دولت دهم استفاده از ساحل دریای خزر را برای تمام مردم کشور آزاد اعلام کرد و طرح ساماندهی این ساحل را برای جلوگیری از استفاده شخصی به تصویب رساند که در حال حاضر بنا به دلایلی این طرح مسکوت مانده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر روند ساخت و ساز در حاشیه ساحل خزر به صورت فعلی ادامه پیدا کند، اکوسیستم دریای خزر در معرض نابودی قرار می گیرد.

وی یادآور شد: پیگیری طرح ساماندهی سواحل دریای خزر با معیشت مردم شمال کشور رابطه ای مستقیم دارد و مسئله ای حیاتی بشمار می آید.