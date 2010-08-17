نفس راحت ناسا در هوای خنک ایستگاه فضایی/ سیستم خنک کننده تعمیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تن از ساکنان ایستگاه با نصب پمپ یدکی آمونیاک که خنک کردن تجهیزات ایستگاه را به عهده دارد توانستند نگرانی های ناسا را پس از 17 روز بر طرف کنند. ایستگاه از 31 جولای که سیستم خنک کننده آن با نقص فنی مواجه شده بود، شدت خنک کنندگی را بر روی تجهیزات کاهش داده بود.

در این دوره انجام آزمایشهای علمی که توسط 6 سرنشین ایستگاه در این پایگاه فضایی صورت می گرفت، متوقف شده و بسیاری از سیستمهای پشتیبانی به دلیل جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه به کلی خاموش شدند. دلیل استفاده از آمونیاک به عنوان ماده خنک کننده عدم امکان استفاده از آب است زیرا آب در دمای خارجی ایستگاه به سرعت منجمد می شود.

ناسا بارها تاکید کرد مشکل به وجود آمده در سیستم خنک کننده هیچ خطری برای ساکنان ایستگاه در بر ندارد اما مسئولان پروژه تعمیر ایستگاه راهپیمایی های انجام گرفته را بسیار دشوارتر و سخت تر از حد تصور اعلام کردند.

راهپیمایی نهایی روز دوشنبه بیش از هفت ساعت ادامه داشت تا در نهایت دو فضانورد توانستند پمپ یدکی 353 کیلوگرمی را به ایستگاه وصل کرده و اتصال الکتریکی و جریان آمونیاک را در آن برقرار کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، "راب ناویاس" سخنگوی ناسا اعلام کرد انتظار می رود ایستگاه بین المللی فضایی از روز پنجشنبه به وضعیت سابق خود بازگشته و انرژی کامل خود را به دست آورد.