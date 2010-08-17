بانکها در دریافت معوقات به وام گیرندگان خرد فشار می آورند

یوسف قاسمی گولک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که وامهای میلیاردی گرفته اند، لابی و باند دارند و گردن کلفتی می کنند و تسهیلات دریافتی را پس نمی دهند، در مقابل بانکها به افراد معمولی که کمتر از 10 میلیون وام گرفته اند و فشارهای زیادی وارد می کند.

وی در ادامه اظهارداشت: متاسفانه پرداخت تسهیلات طی سالهای گذشته بدون مطالعه و برنامه صورت گرفته و این امر موجب شده در حال حاضر علاوه بر قوه مجریهو قوای مقننه و قضائیه نیز بسیج شوند تا تسهیلات پرداختی به بانکها بازگشت داده شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل با اعلام اینکه سیستم بانکی در دریافت معوقات، کار اساسی انجام نداده است، افزود: گزارشهای بانک مرکزی نیز قانع کننده نیست چرا که بانک مرکزی گزارش دوره ای ارائه می دهد و نمی گوید که چه مقدار از معوقات وامهای کلان را و از چه کسانی دریافت کرده است.

وی یاد آور شد: بانکها با این استدلال که معوقات زیاد است به بخش های تولیدی تسهیلات جدید نمی دهند و در نتیجه روند رشد اقتصاد کشور با مشکل روبرو شده است.