تصویب 4 ماده دیگر از لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، نمایندگان مواد باقیمانده این لایحه را بررسی و 4 ماده دیگر را تصویب کرده و یک ماده را مراعی گذاشتند.

براساس ماده 12 این لایحه که به تصویب مجلس رسید، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند، چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازاتهایی در مورد آنها اعمال شود.



براساس این مصوبه، در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافت محکوم می شوند و در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.



همچنین در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده و در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.



براساس ماده 13 لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، گزارش نحوه اجرا این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.



ماده 14 این لایحه نیز که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تاکید دارد آئین نامه های اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.



در جلسه علنی امروز همچنین ماده 7 این لایحه که در جلسه روز یکشنبه مراعی گذاشته شده بود به این شرح اصلاح شد؛ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدا خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 11 این لایحه را برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات، مراعی گذاشتند.

