کتاب جدید آمادگی دفاعی دانش آموزان در دست تدوین

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج معتقدند که باید کتاب کنونی آمادگی دفاعی متناسب با شرایط روز بازنگری شود.

به گفته مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح " در صورت تدوین آیین نامه آموزش دفاعی توسط آموزش و پرورش و سپاه پاسداران و تائید آن از سوی این ستاد دو ماه از خدمت سربازی دانش آموزان کسر می شود."

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در کتاب جدید آمادگی دفاعی موضوعات جدیدی همچون پدافند غیرعامل و مقابله با جنگ نرم لحاظ شده که اکنون در سازمان تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در خصوص این موضوعات به دقت کار شده و کتاب جدید در حال تدوین است.

سحرخیز با اشاره به سخنان مدیر مشمولان ستاد نیروهای مسلح درباره کاهش دوره سربازی دانش آموزانی که دو واحد درسی آمادگی دفاعی را در دوران تحصیل خود بگذرانند، گفت: آموزش و پرورش زمینه ایجاد کاهش دوره سربازی را با تالیف این کتاب فراهم می کند اما تصمیم قطعی در این باره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اتخاذ می شود.