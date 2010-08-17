صدور کیفرخواست ادعایی علیه اعضای حزب الله به حالت تعلیق درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الانباء کویت، منابع دیپلماتیک در پاریس با اشاره "تماس های مهم و صریحی" که در روزهای اخیر درباره صدور کیفرخواست ادعایی علیه برخی از اعضای حزب الله برقرار شده است، اظهار می دارند: صدور این کیفرخواست های ادعایی در مسئله ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان ) تا پایان سال جاری به حالت تعلیق درآمده است.

این در حالی است که پیش از این برخی از منابع اعلام کرده بودند: کیفرخواست های ادعایی علیه برخی از اعضای حزب الله در مسئله ترور حریری تا ماه سپتامبر(شهریورماه) و یا حداکثر تا پایان سال 2010 صادر می شود.

این منابع افشاگری های اخیر "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان را در این مسئله بسیار تاثیر گذار می دانند.

خاطرنشان می شود سید حسن نصرالله اخیرا در کنفرانسی خبری اعلام کرده بود هر گونه اتهام علیه افراد وابسته به حزب الله را در مسئله ترور حریری نمی پذیریم. وی این اظهارات را پس از آن اعلام کرد که برخی از منابع از احتمال صدور کیفرخواست ادعایی علیه برخی از اعضای وابسته به حزب الله خبر داده بودند.

در نهایت دبیرکل جنبش حزب الله لبنان هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی دیگری به افشای جاسوسی اسرائیل از لبنان طی دو دهه اخیر پرداخت. نصرالله در ادامه تصاویری ماهواره ای را به نمایش گذاشت که در آن جاسوسی هوایی اسرائیل از مسیر حرکت مقامات حزب الله و مسیر حرکت خودروی حامل "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان محرز به نظر می رسید.

تصاویری که به وضوح نشان می داد رژیم صهیونیستی به دقت در حال کنترل مسیرهای عبوری کاروان حریری است. نکته مهم دیگری که در سخنان نصرالله افشا شد دسترسی مقاومت لبنان به تصاویر هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بود که پیروزی اطلاعاتی بزرگی محسوب می شود.

منابع آگاه پیش از این با اشاره به گفتگوهای سید حسن نصرالله و "سعد حریری" (فرزند رفیق حریری و رهبر جریان المستقبل) پس از ترور حریری در سال 2005 اعلام کردند: حریری در این دیدارها این مسئله را به اطلاع نصرالله رسانده بود که ما به شما و اعضای اصلی حزب الله در مسئله ترور پدرم هرگز مظنون نیستیم بلکه فکر می کنیم برخی از اعضای وابسته و خارج از سازماندهی اصلی حزب الله (نیروهای خودسر) دست به این اقادام زده اند.

البته این اتهام در روزهای اخیر می رفت شکل جدی تری به خود بگیرد که مواضع محکم و افشاگری اخیر سید حسن نصرالله در چند کنفرانس مطبوعاتی پی در پی آن را به حالت تعلیق درآورد.

این در حالی است که دبیرکل حزب الله در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد: این تمام اطلاعات و مدارکی نیست که ما در دست داریم و اسناد بیشتری هم در اختیار داریم.