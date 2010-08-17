به گزارش خبرنگار مهر، ایگور کاسترو در مورد شهرآورد اصفهان گفت: بازی بسیار دشواری را برابر بهترین تیم لیگ ایران پیش رو داریم، تیمی که فصل گذشته قهرمان شد و بازیکنان خوبی را در اختیار دارد اما با تمام توان برابر سپاهان به میدان می‌رویم زیرا پیروزی در این دیدار برای ما اهمیت بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه موفقیت در شهرآورد برای هر دو تیم بسیار دشوار است، افزود: تیم ذوب آهن را باور دارم و می‌دانم می‌توانیم در این دیدار به پیروزی دست یابیم زیرا ذوب‌آهن دارای تیمی بسیار قدرتمند و هماهنگ است اما نباید فراموش کرد در این بازی هر دو تیم می‌توانند با استفاده از اشتباهات تیم دیگر، به پیروزی برسند.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد تقابل منصور ابراهیم‌زاده و امیر قلعه‌نویی اظهار داشت: این دو مربی در کنار علی دایی از بهترین مربیان ایران هستند. در این سال‌ها قلعه‌نویی قهرمانی‌های بسیاری کسب کرده و ابراهیم‌زاده مربی بسیار باهوشی است که در دو فصل گذشته نتایج درخشانی را به دست آورده است.

کاسترو در مورد گل‌هایش به تیم سپاهان در شهرآوردهای گذشته گفت: تاکنون سه گل مقابل سپاهان به ثمر رسانده‌ام اما به نظرم سپاهان با وجود عقیلی، حسینی، بنگر و حیدری بهترین خط دفاعی ایران را دارد اما من سعی می‌کنم بهترین بازی ام را در این بازی به نمایش گذاشته و با گلزنی مجدد به تیم سپاهان به موفقیت تیم خود کمک کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 21:30 دقیقه چهارشنبه هفته جاری با قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار می‌شود.