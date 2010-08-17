تحریمها ما را با صلابت تر از گذشته کرده است/ روز صنعت دفاعی نماد اقتدار ماست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست خبری که امروز سه شنبه برگزار شد، اظهار داشت: روز سی یکم مرداد ماه را که روز تصویب قانون وزارت دفاع بود با دستور مقام معظم رهبری به نام روز صنعت دفاعی کشور نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه در این روز که در آستانه هفته دولت است، تلاش داریم تا دستاوردهای خود را به ملت ایران ارائه دهیم، گفت: روز صنعت دفاعی نماد اقتدار، خودباوری، رشد و شکوفایی، خلاقیت، دسترسی به محصولات جدید، استقلال و نماد مجموعه توانمندی های ملت ایران است که آن را بزرگ می دانیم.

وحیدی گفت: این روز نشان دهنده آن است که تحریم ها نتوانسته تاثیری در توانمندی های ایران بگذارد بلکه ما را با تجربه تر و آبدیده تر و آزموده تر کرده است.

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه مسیر ورشکستگی استکبار جهانی در تحریم ملت ایران راه به جایی نمی برد، تاکید کرد: ما در دل تحریم ها و اوج تحریم ها ماهواره ها را به فضا فرستادیم، زیردریایی های کلاس غدیر را تحویل نیروی دریایی دادیم وهمچنین اقدام به تولید هواپیماهای صاعقه، بالگردهای طوفان، انواع مهمات پیشرفته، ناوشکن جماران و انواع موشک های مختلف از جمله سجیل و قدر کردیم.

وی اضافه کرد: همه اینها نشان می دهد که تحریم ها بر روی اراده یک ملت زنده و پویا هیچ تاثیری ندارد و حتی بر روی ملت ایران تاثیری بالعکس داشته به طوریکه توانسته روز به روز خود را با صلابت تر از گذشته نشان دهد.

وحیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه های جدیدی که در روز صنعت دفاعی (31 مرداد) افتتاح خواهد شد عنوان کرد: از جمله پروژه های جدیدی که در این روز افتتاح خواهد شد رونمایی و بهره برداری از 28 پروژه الکترونیکی و مخابراتی، رونمایی از نخستین هواپیمای بدون سرنشین جت دور بلند کشور به نام کرار، آزمایش موشک جدید قیام و نسل سوم موشک فاتح 110 و افتتاح خط تولید مهمات 130 م . م hera خواهد بود.

ادامه دارد .