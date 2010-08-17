3 معدن جدید مس آماده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر سعد محمدی گفت: معادن چاه فیروزه ،‌ چاه مسی و ایجو به عنوان نقاط جدیدی هستند که برای استخراج ماده معدنی مس فعال می شوند. این 3 معدن جملگی در استان کرمان واقع شده اند.

وی درباره میزان ذخایر این معادن اظهار داشت :‌ مجموع ذخایر این معادن به 150 میلیون تن می رسد. سعد محمدی در عین حال متوسط عیار این 3 معدن را بیش از 4/0 درصد اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد:‌ معادن جدید طبق برنامه ریزی از پیش طراحی شده صورت می گیرد. بر اساس برنامه سال جاری قرار است تاپایان سال 6 معدن جدید گشایش یابند و به تغذیه صنعت مس کشور بپردازند.

این شرکت در خرداد ماه سال جاری نخستین معدن را در منطقه دره زار سرچشمه افتتاح کرد که میزان ذخیره آن به 100 میلیون تن می رسد. راه اندازی معادن جدید خبر از آغاز حرکت توسعه ای در این صنعت و رشد تولید مس کاتدی می دهد.

صنعت مس ایران در نیمه دوم سال 2 معدن دیگر را نیز وارد چرخه تولید می کند طوری که مجموع واحد های معدنی افتتاحی در سال 1389 به عدد 6 افزایش یابد.