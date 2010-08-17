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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

جلال زاده:

زیرساختهای فرهنگی در آذربایجان غربی ضعیف است

زیرساختهای فرهنگی در آذربایجان غربی ضعیف است

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر تقویت بسترهای فرهنگی گفت: زیرساختهای فرهنگی در این استان ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه دوشنبه در ضیافت افطار استانداری آذربایجان غربی با حضور خبرنگاران افزود: در راستای بسترسازی ایجاد زیر ساختهای فرهنگی باید تمامی دستگاه ها و اصحاب مطبوعات هماهنگ با یکدیگر باشند.

وی با تاکید بر توجه ویژه مدیران رسانه و دسستگاه های متولی به ارتقای سطح علمی کارکنان رسانه های و مطبوعات استان، بیان داشت: مطبوعات توانایی ترسیم پیشینه و آینده صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر منطقه را دارا هستند.

استاندار آذربایجان غربی خواستار اطلاع رسانی مسائل و مشکلات بر اساس واقعیت ها به مجموعه مدیریتی استان شد و اظهار داشت: مطبوعات باید از تمامی ظرفیتها و پتانسیلهای خود جهت ارتقا فرهنگ جامعه استفاده کنند.

جلال زاده با اشاره به اینکه غنای رسانه‌ها از نظر مسائل دینی و اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: رسانه‌ها نقش موثری در آشنایی هر چه بیشتر مردم مسلمان با نعمت‌های ماه مبارک رمضان دارند.

وی با بیان اینکه قرآن از جمله مباحثی بوده که در این ماه باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: اگر به تقویم مذهبی موجود توجه شود، هر یک از مراسمات مذهبی سعی در ایجاد تلنگر برای فرد مسلمان دارد.
 

کد مطلب 1135260

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