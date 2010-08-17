برگزاری نمایشگاه های فرهنگی در حاشیه طرح «ضیافت اندیشه» در آذربایجان شرقی

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با ایام پرفیض ماه مبارک رمضان و برگزاری طرح تربیتی، فرهنگی و آموزشی «ضیافت اندیشه» با حضور دانشجویان توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حوزه هنری آذربایجان شرقی حضور فعال و هدفمند در این طرح خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ماه رمضان، ماه فضیلت و خودسازی، ماه آمرزش و مغفرت الهی است، بطوریکه طبق آموزه های دینی نفس روزه دار در این ماه عبادت، عمل ها مقبول و دعاها مستجاب است و خوشبختانه امسال نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با برگزاری این طرح سراسری با حضور بیش از 100 هزار دانشجو در 35 مرکز دانشگاهی کشور، نسیم معنویت و فضای نشاط این ماه خیر و برکت را در میان جوانان دو چندان می کند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه برگزاری برنامه های هدفمند فرهنگی در جهت تعمیق، ارتباط هرچه بهتر و بهره گیری معنوی از این ماه پرفیض، وظیفه تمام دستگاه ها و نهادهای اجتماعی است، افزود: امروزه با وجود هجمه های بی امان فرهنگی، نگاه عمیق به جریان شناسی فکری و فرهنگی جوانان بویژه دانشجویان از نیازهای اساسی این قشر عظیم و آینده ساز مملکت اسلامی است و ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای این مهم است.

وی تصریح کرد: از اینرو تلاش ما در حوزه هنری در کنار متولیان اصلی طرح بزرگ «ضیافت اندیشه» بر این است تا با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، ادبی و هنری مبتنی بر اصول والای معارف دینی و ارزش ها و بهره مندی از قالب های هنری و ادبی که یکی از روش های مؤثر در جهت ارائه موضوعات مذهبی و ترویج معارف اسلامی در عرصه فعالیت های فرهنگی است، فضائی صمیمانه و پرنشاط را در بین جوانان خصوصاً دانشجویان ایجاد کنیم.

نجفی با اشاره به برنامه های حوزه هنری آذربایجان شرقی در اجرای طرح «ضیافت اندیشه» در دانشگاه تبریز افزود: برگزاری همایش بزرگ هنرمندان خوشنویس استان و کتابت ادعیه قرآنی ماه مبارک رمضان، برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد میرحسین زنوزی، برگزاری همایش نقاشی و تصویرسازی با موضوع فضاسازی آیات قرآنی، نمایشگاه منتخب آثار جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا (مشتمل بر دعاها و دلنوشته های کودکان سراسر کشور) و تشکیل کارگروه دانشجوئی برای مکاتبه با کودکان شرکت کننده در جشنواره دستهای کوچک دعا از جمله این برنامه ها است.

نجفی همچنین ادامه داد: برگزاری مسابقات مختلف ادبی و مسابقه داستان نویسی توسط دانشجویان شرکت کننده در طرح، برگزاری مسابقه عکس «ضیافت اندیشه» با موضوع ماه مبارک رمضان، توزیع سه هزار نسخه از آثار قرآنی استاد میرحسین زنوزی در میان دانشجویان طرح و برگزاری گفتگوهای آزاد دانشجوئی با موضوعات فرهنگی و هنری و پخش و نقد آثار سینمائی با هم اندیشی و حضور اساتید از دیگر برنامه های حوزه هنری آذربایجان شرقی در این طرح است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی یادآور شد: این طرح به مدت 21 روز و با حضور سه هزار و 60 نفر دانشجو از سطح استان طی روزهای 23 مرداد تا 12 شهریور در دو گروه خواهران و برادران از نماز ظهر تا پایان شب در دانشگاه تبریز و توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان برگزار می شود.