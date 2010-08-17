منافقین تهدید علیه ایران و منطقه هستند/ حمایت آرژانتین از ایران طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر رامین مهمانپرست پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی ، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر او را پیرامون اظهارات سخنگوی گروه العراقیه مبنی بر تهدید محسوب نشدن گروهک تروریستی منافقین برای ایران جویا شد، گفت: اعضای جنایتکار گروهک منافقین به عنوان یک گروهک تروریستی هم برای امنیت منطقه وجودشان خطرناک است و هم آسایش و امنیت عراق را تهدید می کنند.

وی افزود: گروهک تروریستی منافقین با کشتار ملت ایران جایگاهی نزد مردم ایران ندارند ، بر این اساس باید در اسرع وقت تکلیف آنها روشن شود.

خبرنگار مهر همچنین از مهمانپرست پرسید با توجه به حمایت های اخیر دولت آرژانتین از برنامه های هسته ای ایران آیا این موضوع می تواند زمینه ای برای توسعه همکاریها بین دو کشور فراهم کند که وی در این باره تصریح کرد: اینکه کشورهای مختلف از فعالیتهای صلح آمیز ما دفاع می کنند به یک رویه طبیعی تبدیل شده است.

مهمانپرست با اشاره به اینکه همه کشورهایی که در چارچوب ان پی تی فعالیت می کنند از برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران حمایت می کنند، گفت: اگر کسی این حمایت را نداشته باشد جای سئوال دارد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره درخواست مجدد رئیس جمهور برزیل برای اعطای پناهندگی به یک محکوم زندانی در ایران گفت: این موضوع یک توطئه و فتنه از طرف غرب برای اختلاف انداختن میان دولت های برزیل و ایران است و نه ایران و نه برزیل به کشورهای دیگر اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهند داد.

ادامه دارد...