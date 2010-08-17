"ابوغریب" جدید خلق شد/ تصاویر تحقیر فلسطینیان اسیر توسط سرباز صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، این عکس ها که در شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر شده یک افسر زن اسرائیلی را نشان می دهد که با لبخند در کنار زندانیان دست و چشم بسته فلسطینی نشسته و با آنها عکس یادگاری گرفته است.

به نوشته دیلی تلگراف، در یکی از این عکس ها این نظامی صهیونیستی در کنار مرد جوان فلسطینی که چشم ها و دست های او بسته است نشسته و بصورت این اسیر فلسطینی می خندد.

در عکس دیگری وی در حالی که لبخند بر لب دارد در مقابل سه اسیری که دست و چشم های آنها بسته است نشسته و با آنها عکس یادگاری گرفته است.

این دو عکس پس از انتشار، به سرعت در سایت های اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته و تبدیل به یک دردسر جدید برای سران رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آنها که داعیه برقراری دموکراسی در جهان را دارند شده است.

این عکس ها پس از آن منتشر می شوند که چندی پیش نیز انتشار فیلمی از نحوه رفتار نظامیان صهیونیستی در شهر الخلیل فلسطین موجی از خشم را در میان مردم مسلمان برانگیخت.

در آن فیلم نظامیان صهیونیستی که برای گشت زنی به خیابانهای الخلیل رفته بودند اقدام به رقصیدن در انظار عمومی این شهر کرده بودند که تصاویر آن به سرعت در اینترنت منتشر شد.

انتشار این تصاویر خاطره تلخ زندان ابوغریب عراق را در اذهان تداعی می کند. در آن حادثه تصاویر شکنجه مردم عراق توسط نیروهای اشغالگر منتشر شد که این حادثه تبدیل به یک رسوایی بزرگ برای نیروهای ائتلاف و بویژه آمریکا شد که تا مدتها نقل محافل بود.

صحنه هایی از نحوه رفتار نیروهی ائتلاف با زندانیان عراقی در ابوغریب