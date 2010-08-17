آتشی: داور بازی خودخواه بود/ بازیکنان 15 پرتاب را گل نکردند

عنایت الله آتشی درگفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور اظهارداشت: قضاوت بازی واقعا مشکل ساز بود چون یکطرفه و به نفع حریف ما بود.

وی ادامه داد: داور تحت هر شرایطی به سود آرژانتین قضاوت می‎کرد. او کار خود را در دیدار امروز کاملا ناعادلانه و خودخواهانه انجام داد. اگر پرتاب آخر ایران نادیده گرفته نمی‎شد و فرصت استفاده از آن در اختیار بازیکنان‎مان قرار می‎گرفت به طور حتم بازی به وقت اضافه کشیده می‌شد چون آن پرتاب، سه امتیازی بود.

سرپرست تیم بسکتبال سه نفره کشورمان با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان این تیم در دیدار برابر آرژانتین یادآور شد: البته آنها در استفاده از پرتاب‎ها نتوانستند کارایی زیادی از خود نشان دهند. از مجموع 17 پرتابی که نصیب تیم ایران شد، فقط در 2 پرتاب موفق نشان دادیم. 15 پرتاب دیگر نتیجه‎ای برایمان نداشت.

آتشی تاکید کرد: با این همه بازیکنان زحمت خود را کشیدند. به هر حال نباید فراموش شود که ما تجربه دیدار با تیم‎های جهانی را نداریم. باید فضای بهتری برای بسکتبال سه نفره ایجاد شود. به خاطر آینده بسکتبال باید این رشته بها داده شود.

وی همچنین به عملکرد سرمربی تیم بسکتبال سه نفره اشاره کرد و اظهارداشت: شاید شانس حتمی خود را برای صعود از دست داده باشیم اما واقعا هیچ چیز از لیاقت و ارزش‎های قاسم کیانی کم نشده است. او تا به اینجا متحمل زحمت زیادی برای تیم شده است.

سرپرست تیم بسکتبال سه نفره در پایان گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور ابراز امیداری کرد که این تیم بتواند با غلبه بر پاناما در دیداری که فردا چهارشنبه برگزار می‎شود شرایط را برای حضور در مرحله دوم بازی‎ها فراهم کند.

تیم بسکتبال سه نفره کشورمان امروز سه شنبه سومین دیدار خود در بازی‎های المپیک نوجوانان را با نتیجه 21 بر 24 به آرژانتین واگذار کرد. این تیم پیش از این مقابل مصر پیروز شده بود اما به لیتوانی باخته بود.