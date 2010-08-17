9 هزار جویای کار گلستانی فاقد مدرک تحصیلی هستند

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 32 نفر با مدرک دکتری، هزار و 923 نفر با مدرک فوق لیسانس بخشی از ثبتنامکنندگان در این سایت هستند که این ارقام تاکنون پالایش نشدهاند.
وی به توصیف عملکرد یک ساله آموزش در تعاون پرداخت و گفت: در سال گذشته بالغ بر چهار هزار نفر در 232 دوره آموزشی شرکت کردند که در سه ماهه سال جاری این تعداد به 91 دوره برای هزار و 404 نفر رسیده است.
وی شمار اعضای سهام عدالت گلستانی را یک میلیون و 147 هزار و 529 نفر در 11 شهرستان استان اعلام کرد و افزود: در بحث مسکن مهر نیز 72 هزار نفر تاکنون ثبتنام کردهاند که شاهد روند رو به رشد این جمعیت هستیم.
مدیرکل تعاون استان گلستان گفت: 440 واحد از این پروژه در شهرستانهای گنبدکاووس، کلاله، خانببین و کردکوی در دهه فجر افتتاح میشود.
بصیری به تشریح عملکرد تسهیلاتی از 10 بنگاه زودبازده سال 1386 پرداخت و خاطرنشان کرد: مبلغ 676 میلیارد ریال تسهیلات سهم بخش تعاون است که نسبت به کل استان رقم هشت درصدی را نشان میدهد.
بصیری به تشریح عملکرد تسهیلاتی از 10 بنگاه زودبازده سال 1386 پرداخت و خاطرنشان کرد: مبلغ 676 میلیارد ریال تسهیلات سهم بخش تعاون است که نسبت به کل استان رقم هشت درصدی را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: درصدد هستیم سهم تعاون در اعطا تسهیلات به 25 درصد ارتقا یابد.
مدیرکل تعاون گلستان به مبلغ 636 میلیارد ریالی در عقد قراردادها اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته 91 میلیارد ریال اعتبار از بانک توسعه تعاون جذب شد و 311 میلیارد ریال جذب از طریق آمایش صنعتی بود.
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