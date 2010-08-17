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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

9 هزار جویای کار گلستانی فاقد مدرک تحصیلی هستند

9 هزار جویای کار گلستانی فاقد مدرک تحصیلی هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گلستان تعداد ثبت‌ نام شدگان در سایت وزارت تعاون را 28 هزار و 100 نفر اعلام کرد و گفت: بیشترین آمار مربوط به فاقدان مدرک تحصیلی است که رقم 9 هزار و 307 نفری را نشان می‌دهد.

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود:  32 نفر با مدرک دکتری، هزار و 923 نفر با مدرک فوق ‌لیسانس بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان در این سایت هستند که این ارقام تاکنون پالایش نشده‌اند.

وی به توصیف عملکرد یک ‌ساله آموزش در تعاون پرداخت و گفت: در سال گذشته بالغ بر چهار هزار نفر در 232 دوره آموزشی شرکت کردند که در سه ماهه سال جاری این تعداد به 91 دوره برای هزار و 404 نفر رسیده است.
 
وی شمار اعضای سهام عدالت گلستانی را یک میلیون و 147 هزار و 529 نفر در 11 شهرستان استان اعلام کرد و افزود: در بحث مسکن مهر نیز 72 هزار نفر تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند که شاهد روند رو به رشد این جمعیت هستیم.
 
مدیرکل تعاون استان گلستان گفت: 440 واحد از این پروژه‌ در شهرستان‌های گنبدکاووس، کلاله، خان‌ببین و کردکوی در دهه فجر افتتاح می‌شود.
 
بصیری به تشریح عملکرد تسهیلاتی از 10 بنگاه زودبازده سال 1386 پرداخت و خاطرنشان کرد: مبلغ 676 میلیارد ریال تسهیلات سهم بخش تعاون است که نسبت به کل استان رقم هشت درصدی را نشان می‌دهد.
 
وی تاکید کرد: درصدد هستیم سهم تعاون در اعطا تسهیلات به 25 درصد ارتقا یابد.
 
مدیرکل تعاون گلستان به مبلغ 636 میلیارد ریالی در عقد قرارداد‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته 91 میلیارد ریال اعتبار از بانک توسعه تعاون جذب شد و 311 میلیارد ریال جذب از طریق آمایش صنعتی بود.
کد مطلب 1135279

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