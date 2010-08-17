نمایندگی نظام مهندسی در شهرستانهای خراسان رضوی تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس اخوان عبدالهیان امروز در مراسم افتتاح نمایندگی سازمان نظام مهندسی طرقبه با بیان این مطلب افزود: با ایجاد نمایندگی نظام مهندسی کیفیت ساخت و ساز‌ها ارتقا می‌یابد و با تاسیس نمایندگی تعامل با کانون کاردان‌ها برای حضور مناسب‌تر در شهرستان‌ها ارتقاء می یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان ‌رضوی گفت:17 دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستانهای استان خراسان تاسیس خواهد شد.

در ادامه این مراسم مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان‌رضوی اظهارداشت: نظام مهندسی تا کنون وظیفه کنترل کیفیت را بر عهده داشته است که با سمت و سوی جدید می‌بایستی با نگاهی ویژه به سمت مدیریت کیفیت حرکت نماید.

واحدی با اشاره به قانون جامع مهندسی کشور گفت : در آینده حرفه‌های گوناگون مهندسی نظام بندی می‌شوند و سه شاخص اصلی که انتظار می‌رود در نظام مهندسی آورده شده ؛ نخست تفکر سیستمی، دوم تفکر فرایندگرایی و سوم حاکمیت نتیجه گرایی است که اگر در نظام مهندسی کشور دیده شوند مهندسی کشور تبدیل به یک نظام منسجم و هماهنگ شود.

واحدی؛ برنامه ریزی، تنظیم و کنترل را جزء مدیریت کیفیت در ساخت و ساز عنوان کرد و افزود: شهرستان طرقبه و شاندیز از نقاط حساس گردشگری کشور است که از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی مجموعه بین المللی گردشگری هفت هزار هکتاری شاندیز، شهر تمدن‌ها و تله کابین زشک را از مجموعه‌های در حال احداث این شهرستان نام برد و گفت: توجه به نیروی بومی، مشارکت کانون کاردان‌ها با محوریت نظام مهندسی و استفاده از نیروی ذی‌صلاح و همچنین فرایندی نمودن کارها در دفاتر مهندسی از عمده فعالیتهای اجرایی شدن طرحهای مذکور است.