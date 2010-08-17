به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه طرح کاهش آلاینده‌های آلی فرار در سیصد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر بررسی و بر اساس آن شهرداری تهران موظف شد با همکاری وزارت نفت، وزارت صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تدوین برنامه جامع اطلاع رسانی، تنویر افکار عمومی و آموزش شهروندان در خصوص ترکیبات فرار مواد آلی بنزین را در مدت دو ماه بعد از ابلاغ مصوبه تدوین و اجرایی کند و گزارش سالانه پیشرفت مصوبه را نیز به کمیته محیط زیست شورای شهر ارایه کند.

همچنین در این طرح آمده است سازمان محیط زیست نسبت به تدوین و تصویب استانداردهای مربوط به آلاینده‌های سمی و خطرناک به ویژه بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و 1 و 3 بوتادین در هوای آزاد و همچنین منابع تولید به ویژه پمپ‌بنزین‌ها و مخازن نگهداری سوخت اقدام سریعی کند.

همچنین این سازمان موظف شد مجوز خودروهای وارداتی فاقد تجهیزات کنترل بخار را لغو کرده و در صدور مجوزهای جدید ضمن اعلام به واردکنندگان و وزارت بازرگانی این مورد را لحاظ کند.

همچنین براساس این طرح وزارت صنایع باید نسبت به نصب تجهیزات کنترل بخارات سوخت خصوصاً کانیستر بر روی تمام تولیدات داخلی و همچنین نسبت به برنامه‌ریزی و نصب کانیستر بر روی خودروهای در حال تولید که دارای استاندارد روز مصوب هستند اقدام سریعی انجام دهد.

همچنین وزارت نفت به منظور تحقق مفاد طرح ملی کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و دریافت بخار بنزین) مصوب سال 87 دولت نسبت به کنترل و کاهش بخارات سوخت از چرخه تولید و حمل تا توزیع تمهیدات لازم از جمله تخصیص اعتبارات مورد نیاز، وامهای بلندمدت برای ایجاد انگیزه در بین جایگاه‌داران را بررسی و اجرا کند.

همچنین در این طرح پیشنهاد شده است اداره کل محیط زیست استان تهران و شرکت کنترل کیفیت هوا نسبت به تجدید ایستگاههای پایش آلودگی هوا به دستگاه‌های سنجش مستمر ترکیبات فرار مواد آلی بنزین اقدام کرده و اطلاعات روزانه آن را در اختیار رسانه‌ها، نهادهای اجرایی و عموم مردم قرار دهد.

در ادامه بررسی این طرح حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر که امروز ریاست شورا را بر عهده داشت گفت: خوب بود که بررسی این طرح و تصویب آن با حضور سازمانها و دستگاههای مرتبط انجام می‌شد تا به عقد تفاهمنامه و اجرایی شدن نزدیک شود. چرا که تنها با تصویب طرح اتفاقی نخواهد افتاد.

وی با اشاره به شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: این شرکت تنها مسئول پایش کیفیت هواست و نه کنترل آن و در هیچ جای شهر از اطلاعات این شرکت استفاده نمی‌شود. تنها چند مرکز تحقیقاتی هستند که از این اطلاعات بهره می‌گیرند.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نیز در پاسخ به بیادی گفت: تمامی سازمانها و دستگاه‌های مرتبط در این طرح مانند سازمان محیط زیست، وزارت نفت و وزارت صنایع در جلسات کمیته محیط زیست که این مصوبه را تهیه می‌کرد حضور داشتند و در جریان این طرح قرار داشته و با آن موافق هستند.

وی ادامه داد: ما به تازگی مصوبه دیگری نیز در مورد آلودگی موتورسیکلت‌ها داشتیم که اجرای آن از سوی دولت اتفاق افتاد.

ابتکار تاکید کرد: شورا هم اکنون این ظرفیت را دارد که خلاء ها و موضوعات را پیگیری کرده و به مسئولان گوشزد کند شاید به نوعی این تذکر و یادآوری باعث شود که حرکتی در آن سمت هم رخ دهد.

وی تاکید کرد: هم اکنون بحث آلاینده‌های جدید در هوای شهر تهران مطرح است که این آلاینده‌ها بسیار خطرناک بوده و تبعات بدی را برای سلامتی شهروندان دارند و ما در این طرح خواسته‌ایم دستگاههای اجرایی تکالیف و وظایف معطل مانده خود را انجام دهند.