  1. هنر
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

معمار به مهر خبر داد:

برگزاری جایزه ادبی نیما در روز مولانا / داوری‌ها ادامه دارد

برگزاری جایزه ادبی نیما در روز مولانا / داوری‌ها ادامه دارد

دبیر جایزه ادبی نیما با اشاره به ادامه کار داوری دومین دوره آن از برگزاری این جایزه در روز بزرگداشت مولانا (8 مهرماه) خبر داد.

داریوش معمار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند داوری در این دوره از جایزه، گفت: بیش از 80 درصد از کارهای مربوط به داوری آثار راهیافته به مرحله دوم جایزه انجام شده و در واقع از جمع 5 نفره داوران 4 نفر کار خود را انجام داده‌اند و یک نفر باقی مانده است که او هم به زودی نظر نهایی خود را درباره آثار مربوطه اعلام می‌کند.

وی افزود: کارهای مربوط به داوری دومین دوره جایزه نیما نهایتاً تا 15 شهریور به پایان می‌رسد.

به گفته وی این جایزه یک کتاب شعر منتشر شده در سال 88 را به عنوان برگزیده خود انتخاب و خالقان 10 کتاب برتر را هم معرفی  می‌کند. همچنین قرار است ویژه‌نامه‌ای در نقد و بررسی 25 کتاب اول جایزه در آبان ماه امسال چاپ و توزیع شود.

معمار با اشاره به طراحی تندیس دوره جایزه ادبی نیما توسط اردشیر رستمی کاریکاتوریست و بازیگر، افزود: مراسم اختتامیه جایزه 8 مهر ماه امسال همزمان با روز بزرگداشت مولوی در تهران برگزار و تندیس اثر برگزیده به صاحب آن اهدا خواهد شد.
 
همچنین به گفته دبیر جایزه شعر نیما در دومین دوره این جایزه از یک سایت ادبی اینترنتی که به نظر 50 تن از فعالان حوزه شعر و ادبیات و فرهنگ برتر بوده است، تجلیل می‌شود. 
کد مطلب 1135285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها