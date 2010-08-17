داریوش معمار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند داوری در این دوره از جایزه، گفت: بیش از 80 درصد از کارهای مربوط به داوری آثار راهیافته به مرحله دوم جایزه انجام شده و در واقع از جمع 5 نفره داوران 4 نفر کار خود را انجام داده‌اند و یک نفر باقی مانده است که او هم به زودی نظر نهایی خود را درباره آثار مربوطه اعلام می‌کند.

وی افزود: کارهای مربوط به داوری دومین دوره جایزه نیما نهایتاً تا 15 شهریور به پایان می‌رسد.

به گفته وی این جایزه یک کتاب شعر منتشر شده در سال 88 را به عنوان برگزیده خود انتخاب و خالقان 10 کتاب برتر را هم معرفی می‌کند. همچنین قرار است ویژه‌نامه‌ای در نقد و بررسی 25 کتاب اول جایزه در آبان ماه امسال چاپ و توزیع شود.

معمار با اشاره به طراحی تندیس دوره جایزه ادبی نیما توسط اردشیر رستمی کاریکاتوریست و بازیگر، افزود: مراسم اختتامیه جایزه 8 مهر ماه امسال همزمان با روز بزرگداشت مولوی در تهران برگزار و تندیس اثر برگزیده به صاحب آن اهدا خواهد شد.

همچنین به گفته دبیر جایزه شعر نیما در دومین دوره این جایزه از یک سایت ادبی اینترنتی که به نظر 50 تن از فعالان حوزه شعر و ادبیات و فرهنگ برتر بوده است، تجلیل می‌شود.