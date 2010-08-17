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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

درکمیسیون‌آموزش‌ صورت می گیرد/

بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها با حذف کنکور

بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها با حذف کنکور

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی امروز علل تأثیر معدل به ‌جای نمرات دروس در کنکور سال 89 و وضعیت اجرای قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و حذف کنکور را با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز سه شنبه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میزبان "کامران دانشجو" وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هستند و در این جلسه سئوالات "سیدفاضل موسوی" نماینده مردم خدابنده و "عبدالعزیز جمشیدزهی" نماینده مردم سراوان نیز مطرح می شود.

بررسی علل تأثیر معدل به‌جای نمرات دروس در کنکور سال 89 و وضعیت اجرای قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها با حذف کنکور با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در دستور کار روز سه‌شنبه این کمیسیون قرار دارد.

انتخاب اعضای هیئت رئیسه کارگروه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دیگر دستورهای کاری این کمیسیون است.

کد مطلب 1135287

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