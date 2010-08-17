بازنگری در توزیع آب سد تلوار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بهمن مرادنیا صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که با حضور استاندار کردستان برگزار شد، اظهار داشت: توزیع آب سد تلوار به صورت عادلانه صورت نگرفته و لازم است که در این حوزه تجدید نظر جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر میزان حق آبه ای که برای کشاورزان شهرستان بیجار در پائین دست این سد منظور شده به هیچ عنوان جوابگو نیست و با توجه به اینکه سرچشمه اصلی و منابع آب این سد از استان کردستان و شهرستان بیجار تامین می شود، لذا باید میزان حق آبه کشاورزان این شهرستان نیز افزایش پیدا کند.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر 300 هزار هکتار زمین زراعی قابل کشت در این شهرستان وجود دارد، بیان داشت: به دلیل کمبود منابع آبی کمتر از 10 درصد از زمینهای زراعی شهرستان بیجار به صورت آبی کشت می شود که این مهم نشان از کمبود منابع آبی در این منطقه است.

مرادنیا ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای پروژه های راهسازی در این شهرستان خاطرنشان کرد: وضعیت راه های شهرستان بیجار به ویژه در حوزه روستایی قابل قبول نیست ولی هم اکنون پروژه های بسیار زیادی فعال است که امیدواریم با افزایش اعتبار شاهد تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه ها باشیم.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به تامین آب آشامیدنی شهر حسن آباد یاسوکند شد و افزود: علیرغم اینکه طی چند سال گذشته شهر حسن آباد یاسوکند دارای مشکل کم آبی است ولی متاسفانه تاکنون اقدام جدی در این راستا صورت نگرفته ولی امیدواریم که در سال جاری اعتباری ویژه برای این مهم منظور شود.

استاندار کردستان و هیئت همراه در ادامه برنامه های کاری خود در سفر به شهرستان بیجار همچنین از بیمارستان امام حسین (ع) این شهر بازدید و از بیماران بستری شده در این مرکز بهداشتی و درمانی عیادت کردند.