برنامه ایران برای ساخت موشکهای برد بلند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با سرنوشت سامانه دفاعی اس 300 که روسیه باید طبق قرارداد به ایران تحویل دهد ، گفت: طرف روسی قبل از صدور قطعنامه جدید اعلام می کرد که مشکلی برای تحویل این سامانه دفاعی به ایران ندارد اما بعد از صدور قطعنامه برخی ها از طرف روسیه حرف هایی زدند ولی خود مقامات روسیه هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده اند به طوریکه مقامات روسی اظهار داشته اند ما منتظر اعلام نظر رئیس جمهور خود هستیم.

وی با اعلام اینکه موضوع دراختیار قرار گرفتن سامانه دفاعی اس 300 را ازمراجع قانونی پیگیری می کنیم، گفت: آمریکایی ها می خواهند بین روسیه و متحدانش کارشکنی کنند که فکر می کنیم روسیه نباید در دام آمریکا گرفتار شود.

وزیر دفاع در ادامه در خصوص تحرکات رژیم صهیونیستی در خاک لبنان نیز گفت: این موضوع نشان دهنده آن است که رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد مزاحمت آفرینی در لبنان است و تلاش می کنند آرامش آن را بر هم بزنند. ضمن اینکه اقدامات اخیر شان در پی ایجاد تنش در منطقه نیز تلقی می شود.

وحیدی با بیان اینکه امروز ارتش لبنان بعد ازشکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در نبردهای 33 و 22 روزه به خودباوری رسیده و در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده است، گفت: بحران آفرینی جزء ذات رژیم صهیونیستی است و در پرتو این بحران هاست که سعی می کند که وجدان های بیدار که متوجه ددمنشی رژیم صهیونیستی هستند از این موضوع مهم دور نماید.

وی در مورد سفر خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سطح تعاملات ایران با این کشورها نیز گفت: سفر به کشورهای دوست در راستای اعلام مواضع ما و توسعه روابط دوستانه با کشورهای همسایه و منطقه بود که خوشبختانه هم اکنون با آنها روابط خوب و سازنده ای داریم.

وزیر دفاع در ادامه تصریح کرد: موضوع مهمی که دراین تعاملات مورد توافق قرارگرفت این بود که کشورهای منطقه بایستی خودشان امنیت خود را تامین کنند برغم اینکه آمریکا تلاش دارد در روابط ما با همسایگان خلل وارد کند.

وحیدی در ارزیابی سفرهای خود به کشورهای منطقه اظهار داشت: این سفرها نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود در منطقه مشکلی ندارد و انشاءالله روابط خود را در عرصه دفاعی با این کشورها توسعه خواهیم داد.

وی در مورد جنگنده های پیشرفته F35 آمریکا وهمچنین جنگ الکترونیکی نیز گفت: صحنه جنگ یک صحنه همه جانبه است که یک حوزه آن حوزه جنگ فناوری هاست. طبیعتا آمریکایی ها با توجه های سرسام آور خود تلاش می کنند محصولات و فناوری های جدید خود را به بازار آورند و قدرت نظامی خود را حفظ کنند و در سایه آن نیز کشورهای دیگر را تهدید کنند.

وزیر دفاع با اشاره به توانمندی های F35 آمریکا گفت: این جنگنده ها یکی از محصولات آمریکاست که توانمندی های خاصی نیز دارد اما جمهوری اسلامی ایران نیز برای برخورد با هر محصول و جنگ افزاری که وارد اردوگاه دشمن می شود تمهیداتی اندیشیده است که به موقع اعمال خواهد شد لذا در خصوص جنگ افزارهای جدید بیمی به خود راه نمی دهیم.

وی به جنگ الکترونیک اشاره کرد و افزود: در حوزه جنگ الکترونیک پروژه های مختلفی وزارت دفاع دارد که در روز صنعت دفاعی (31 مرداد) افتتاح خواهد شد و به نیروهای مسلح تحویل خواهیم داد.وحیدی تصریح کرد: ایران در زمینه سامانه های جنگ الکترونیکی دارای قابلیت های بسیار خوبی است.

وزیر دفاع در ادامه در مورد دیپلماسی دفاعی ایران اظهار داشت: قدرت نرم یکی از جلوه های اساسی قدرت تلقی می شود که در جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه ای شده است.

وی اضافه کرد: اساسا قدرت سخت در بستری از قدرت نرم شکل می گیرد گفت: در حقیقت قدرت نرم مجموعه ای تئوری ها و نظریه پرداری ها را تشکیل می دهد که دیپلماسی دفاعی نیز بخشی از آن است.

وحیدی با بیان اینکه دیپلماسی دفاعی در چارچوب تعاملات منطقه ای و بین المللی از جمله برنامه های وزارت دفاع است گفت: در همین راستا جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد منافع مشترک و توسعه و ارتقاء سطح همکاری هاست تا به این وسیله بسترهای لازم را در منطقه فعال کند.

وی اضافه کرد: البته تا کنون هم دستاوردهای خوبی را در این حوزه داشته ایم ضمن اینکه در این چارچوب به دنبال ائتلاف های سازنده منطقه ای نیز هستیم.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنانش درمورد اظهارات اخیر رئیس ستاد مشترک آمریکا (مایکل مولن )مبنی بر تهدید نظامی ایران، گفت: در رابطه با آنچه که برخی سردمداران آمریکایی اعلام کرده اند باید گفت که آنها دچار یک به هم ریختگی اساسی در اظهارات خود شده اند و حرفهایشان با یکدیگر در تناقض است.

وحیدی با بیان اینکه اینکه آمریکایی ها در اظهاراتشان اعلام کرده اند هرگونه حمله به ایران عواقب جبران ناپذیر و پیامدهای غیرقابل پیش بینی رابرای آنها به همراه خواهد داشت که برداشت کاملا درستی است،گفت: آنها قادرنخواهند بود عمق پاسخگویی ایران را پیش بینی کنند.

وی افزود: از سویی دیگر ما فکر نمی کنیم آمریکاییها در باتلاقی که امروز در عراق و افغانستان گیر افتاده اند نخواهند توانست که یک باتلاق عمیق با کشندگی بیشتر برای خود در منطقه برای خود درست کنند چرا که آنها در حوزه های دیگر دچار ضعف شده اند که آنها را از اقدامات تجاوزکارانه باز می دارد به طوریکه آنها سعی در نجات خود دارند.

موشک جدید برد متوسط ایران با سوخت جامد

وزیر دفاع در مورد ویژگی های موشک های قیام و فاتح عنوان کرد: موشک قیام با سوخت مایع و موشک فاتح با سوخت جامد مورد استفاده قرار می گیرند.

وحیدی افزود: این موشک ها در دو برد کوتاه و برد متوسط با قابلیت هایی که در وقت مقتضی (31 مرداد) راجع به آن سخن خواهیم گفت به کار می رود.

ساخت اس 300 برای ایران موضوعیت ندارد

وی در مورد فسخ قرارداد در اختیار گرفتن سامانه دفاعی اس 300 با طرف روسی نیز گفت: در خصوص امکان فسخ قرارداد در اختیار گرفتن سامانه دفاعی اس 300 ما منتظر اظهار نظر و موضع گیری رسمی دولت روسیه هستیم.

وزیر دفاع تصریح کرد: طبیعتا آنها اگر بخواهند این قرارداد را فسخ کنند باید خسارت هایی که در قرارداد ذکر شده بپردازند.

وی در مورد ساخت سامانه شبیه سامانه دفاعی اس 300 در داخل کشور گفت: طبیعتا ما منتظر دریافت هیچ محصولی از خارج از کشور نخواهیم بود هر آنچه که نیاز داشته باشیم یا تولید کرده ایم یا در برنامه تولیدات خود داریم.

وحیدی با تاکید بر اینکه خود اس 300 برای ما موضوعیت ندارد، اعلام کرد: در حال حاضر سامانه های پدافندی با برد بلند را در دستور کار داریم که انشاءالله متخصصین داخلی به زودی آنها را تولید خواهند کرد.

وزیر دفاع در ادامه در مورد اظهارات سردمداران رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی به ایران گفت: رژیم صهیونیستی اساس قدرت خود را بر افسانه های شکست ناپذیری خود پایه گذاری کرده بود که در طول 60 سال با همین افسانه ها تلاش داشت بر کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه مسلط باشد.

وی اضافه کرد: اما همانطور که مشاهده کردید در جنگ های 33 و 22 روزه این افسانه رژیم صهیونیستی شکسته و به یکباره فرو ریخت و این رژیم نامشروع که همه قدرت خود را از این افسانه ها می گرفت دچار ضعف داخلی شد. بنابراین رژیم صهیونیستی باید این ضعف خود را جبران می کرد و تلاش هایی که پس از آن انجام داده مربوط به چهره در هم شکسته اش است.

سردار وحیدی در واکنش به اظهارات صهیونیست ها تصریح کرد: رژیم صهیونیستی کوچک تر از آن است که بتواند به ایران لطمه ای بزند.

وی اضافه کرد: حزب الله لبنان که خود را فرزندان انقلاب اسلامی می دانند آنچنان قدرت رژیم صهیونیستی را در هم کوبیدند که بعید است آنها حتی تصور رویارویی با قدرت ایران را داشته باشند اما با این وجود جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل و لازم را دارد.

وزیر دفاع ادامه داد: ایران آماده دادن درس فراموش نشدنی به این موجودات خطرناک و زبون (صهیونیست ها) است اما بعید می دانیم که آنها چنین کم خردی را انجام دهند.

در حال طی کردن مراحل حقوقی دریافت غرامت هستیم

وحیدی در مورد دادگاهی که در خصوص پرداخت غرامت از سوی انگلیس به ایران رای داد ، گفت: با وجودی که این پرونده روند طولانی را طی کرد اما نهایتا دادگاه مربوطه به نفع ایران حکم کرد. به طوریکه حقوق ایران را به رسمیت شناختند که این با پیگیری جدی دستگاه های حقوقی و وزارت دفاع در داخل کشور میسر شد.

وزیر دفاع اعلام کرد: هم اکنون ما در حال طی کردن مراحل حقوقی دریافت غرامت هستیم.

وحیدی درپاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که تست های فضایی که در روز صنعت دفاعی انجام خواهد شد، شامل چه مراحلی است، اظهار داشت: در آنجا اتفاقاتی که در رابطه با ماهواره بر است انجام می شود که در روز افتتاح بیشتر توضیح خواهیم داد. همچنین یک آزمایشگاه تست فضایی دیگری نیز در مورد ماهواره در این روز افتتاح خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی براینکه چه تمهیداتی در خصوص فعال سازی پدافند غیر عامل جهت دفاع از تاسیسات و سازمان های مختلف از جمله تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شده است، گفت: در مورد پدافند غیر عامل کارهای خوبی تاکنون انجام شده است که امروز بسیاری از بخش های زیربنایی ما دارای قابلیت پدافند غیر عامل است به طوری که این عامل تبدیل به یک فرهنگ شده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به سئوال سوم خبرنگار مهر در خصوص ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر بمباران نیروگاه هسته ای بوشهر در زمان راه اندازی، عنوان کرد: این حرفها نشانگر این است که اصولا آنها با پیشرفت ایران مخالف هستند وگرنه همه ابعاد این نیروگاه مشخص است و هیچ دلیلی برای توقف کار آن وجود ندارد و این موضوع نشان می دهد که ادعای آنها مبنی بر مخالفتشان با بمب هسته ای دروغ است.

وی ادعای حمله احتمالی رژیم صهیونیستی را به نیروگاه هسته ای بوشهر نشانه کم خردی این رژیم دانست و افزود: در این صورت ما یک نیروگاه از دست می دهیم ولی حیات رژیم صهیونیستی به خطر خواهد افتاد.

درپایان نشست خبری وزیر دفاع با اصحاب رسانه، سردار وحیدی خطاب به خبرنگاران گفت: کار شما خبرنگاران مخصوصا در نظام جمهوری اسلامی ایران کار مقدسی است چرا که شما به دنبال دفاع از حقیقت هستید و به دنبال نشان دادن مواضع بر حق جمهوری اسلامی ایران. لذا از همه شما تشکر می کنم و آرزوی توفیق شما را در این کار حساس و خطیری که بر عهده تان است، را دارم.