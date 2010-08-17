مسابقات برتر گیتار نوازی برگزار می شود

کیوان میرهادی با اعلام این خبر درخصوص کم و کیف برگزاری این مسابقه به خبرنگار مهر گفت : این بخش از مسابقات گیتار فقط در سطح حرفه ای در سه بخش گیتار کلاسیک، گیتار فلامنکو و گیتار الکتریک به طور آزاد برگزار می شود به این ترتیب که هریک از علاقمندان درهریک از رشته های تخصصی قطعاتی را به انتخاب خودشان اجرا خواهند کرد.

وی در ادامه به حضور برگزیدگان ششمین دوره مسابقات گیتار کلاسیک تهران که چندی پیش درخانه هنرمندان برگزار شد اشاره کرد و گفت : در تاریخ 10 مردادماه مسابقات گیتار کلاسیک تهران در دو بخش اجباری و آزاد برگزار شد و نفرات برگزیده در این دو بخش انتخاب شدند از همین رو اجراهایی اختصاصی برای برگزیدگان مسابقات گیتار کلاسیک تهران درنظر گرفته ایم که در مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات برتر گیتار نوازی به روی صحنه می رود.

میرهادی در در پایان افزود : داوران دومین دوره مسابقات برتر گیتار نوازی خانم گلفام خیام و مهرداد پاکباز خواهند بود.