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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

جودو قهرمانی جهان/

764 جودوکار روی تاتامی توکیو/ نام جودوکار دوپینگی در ترکیب ایران

764 جودوکار روی تاتامی توکیو/ نام جودوکار دوپینگی در ترکیب ایران

سایت رسمی فدراسیون جهانی جودو اسامی 764 جودوکار حاضر در رقابت های قهرمانی جهان را اعلام کرد که نام 9 جودوکار ایرانی از جمله احسان رجبی نیز در بین آنها دیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو قهرمانی جهان طی روزهای هجدهم تا بیستم  شهریورماه به میزبانی ژاپن در توکیو برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات 764 جودوکار از 91 کشور جهان اعلام آمادگی کرده اند.

در حالیکه اسامی نفرات اعزامی تیم ایران تا کنون از سوی فدراسیون جودو اعلام نشده ، سایت رسمی این مسابقات نام هفت عضو تیم ایران را نیز در کنایر اسامی سایر جودوکاران اعلام کرده است. بر همین اساس در وزن 60- کیلوگرم قنبرعلی قنبر با 69 جودوکار دیگر به رقابت خواهد پرداخت.در این وزن نام وحید سرلک نیز وجود دارد. مسئولان فدراسیون جودو برگزاری رقابت های انتخابی را شرط حضور وی در رقابت های جهانی اعلام کرده بودند. 

در وزن 66- کیلوگرم که 72 جودوکار شرکت خواهد داشت محسن غفار نماینده ایران است. در 73- کیلوگرم علی معلومات به همراه 78 جودوکار دیگر در این وزن حضور دارد. در وزن 81- کیلوگرم محمد جمالی در گروهی 74 نفره به مصاف حریفان خود می رود. مسعود جلیلوند در وزن 90- کیلوگرم نماینده ایران است. در این وزن 63 جودوکار به روی تاتامی خواهند رفت.

در وزن 100- کیلوگرم که 58 نفر حضور دارند جواد محجوب نماینده ایران است. در این وزن فدراسیون ایران نام احسان رجبی که هم اکنون در حال طی کردن دوران محرومیت ناشی از دوپینگ است را هم اعلام کرده است.

در وزن 100+ کیلوگرم نیز محمد رضا رودکی باید با 51 جودوکار دیگر از باسکول وزنکشی بالا برود. نام رودکی بین 39 جودوکار حاضر در وزن آزاد دیده نمی شود. 

جودو ایران برای اولین بار در رقابت های جهانی توسط آرش میراسماعیلی در مسابقات  2001 مونیخ موفق به کسب مدال طلا شد. در همان سال محمود میران هم یک نشان برنز کسب کرد. میراسماعیلی در سال 2003 (اوزاکا) یک طلای دیگر کسب کرد و در سال های 2005 (قاهره) و 2007 (ریودوژانیرو) هم به دو مدال برنز رسید. در سال 2009 با سه جودوکار تنها یک مقام ششمی حاصل تلاش سه جودوکار اعزامی ایران بود.  

کد مطلب 1135293

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