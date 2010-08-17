قانون تقسیم ارث بین زوج و زوجه اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس جهت رفع اختلاف محاکم قضایی و در راستای اصلاح قانون موادی از قانون مدنی طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن یک تبصره به ماده 946 الحاق می گردد.

براساس ماده 946 قانون مدنی، زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه تنها در صورت فرزنددار بودن یک هشتم از اموال منقول زوج ارث می برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم ازکلیه اموال می باشد.



طبق تبصره الحاقی، مقرر شد مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز، لازم‌الاجرا ‌باشد .



این طرح با 140 رای موافق و 7 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.



براساس این گزارش ،غلامعلی حداد عادل نماینده تهران ،ری و شمیرانات و اسلامشهر در موافقت با این طرح گفت: اجرای این قانون منجر به کاهش اختلافات در محاکم قضایی می شود و اگر یکی از زوج یا زوجه قبل از تقسیم ارث فوت شود اموال او طبق قانون تقسیم می شود.

