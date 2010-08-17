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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

انتقال 12 راس اسب کاسپین از تهران به مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان

انتقال 12 راس اسب کاسپین از تهران به مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان

رشت - خبر گزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان از انتقال 12 راس اسب کاسپین از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران به این مرکز خبر داد.

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتقال این تعداد اسب با هدف توسعه تحقیقات کاربردی، استفاده بهینه از توانمندیهای موجود در کشور در زمینه اسب کاسپین و دستیابی به اهداف برنامه راهبردی حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشور انجام شده است.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه خاستگاه اسب کاسپین در استان گیلان و تحقیقات در زمینه این اسب در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان به اجرا در آید، تفاهمنامه علمی و پژوهشی بین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان و مرکز تحقیقات تهران منعقد و اولین مرحله از اجرای این تفاهمنامه 12 راس اسب کاسپین به استان گیلان انتقال یافت.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: بزودی با تکمیل فضای مناسب برای نگهداری، این تعداد اسب به 50 راس افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه اهداف و محورهای تحقیقاتی اسب کاسپین را شناسایی خصوصیات و توانمندی ها، مدیریت پرورش و رفتارشناسی، ژنتیک و اصلاح نژاد، بیوتکنولوژی وایجاد بانک ژن و اطلاعات اسب، تعیین فاکتورهای تولید مثلی و افزایش بهره وری در راندمان تولید این نژاد، روشهای بهینه تجاری سازی، تشکیل بانک انساب و بانک اطلاعات، ایجاد مجتمع سوارکاری، شناسایی خطوط خونی موجود در گیلان و صدور شناسنامه اعلام کرد.

کد مطلب 1135295

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