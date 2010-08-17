25 طرح راهسازی در ایلام به بهره برداری می رسد

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلم اظهار داشت: این طرحها شامل سه طرح راهسازی در شهرستان های دره شهر و شیروانچرداول، روکش آسفالت هفت محور در راههای اصلی و فرعی استان و بهسازی 15 محور از راههای روستایی است.

سلیمانی افزود: واریانت چنار باشی در مسیر دره شهر- ایلام بطول 4 کیلومتر، واریانت شهرک ولیعصر در مسیر ایلام - دره شهر بطول 2 کیلومتر و ایمن سازی شباب در محور ایلام – حمیل بطول 2 کیلومتر از مهمترین طرح های افتتاحی در حوزه های راهسازی در هفته دولت در استان است .

مدیر کل راه و ترابری استان با بیان اینکه 40 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در سالجاری برای اجرای طرحهای روستایی اختصاص یافته است، افزود: با این میزان اعتبار 15 طرح در حوزه روستایی اجرا می شود.

سلیمانی همچنین گفت: اجرای 14 کیلومتر باند کند رو مسیر ایلام - کارخانه سیمان، مرحله دوم کنار گذر شرقی ایلام بطول 11 کیلومتر و ایمن سازی روکش آسفالت لایه دوم کارخانه سیمان تا تقاطع حمیل از جمله طرح های راهسازی است که با استفاده از اعتبارات ملی در سالجاری اجرا می شود.

استان ایلام هزار و 428 کیلومتر راه اصلی و فرعی و هزار و 700 کیلومتر راه روستایی دارد.

