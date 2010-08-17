موسیقی "شکرستان" با توجه به مسائل تربیتی کودک ساخته شد

جلال ذوالفنون نوازنده پیشکسوت سه تار؛ضمن بیان این مطلب به کم و کیف ساخت موسیقی متن مجموعه تلویزیونی "شکرستان" اشاره کرد و گفت : مسعود صفوی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی "شکرستان" با من تماس گرفت و خواست که برای این مجموعه تلویزیونی موسیقی بنویسم و با توضیحاتی که داد متوجه شدم که "شکرستان" مجموعه ای از مثل های ایرانی برگرفته از ادبیات کهن است بر همین اساس موسیقی متن این مجموعه را بر مبنای موسیقی ردیف دستگاهی ایران نوشتم تا هم دین خودم را به کودکان ایرانی ادا کرده باشم و هم اثری بر اساس ادبیات کهن ایرانی به یادگار بگذارم.

وی در ادامه افزود: بخشی از موسیقی متن را کارگردان این مجموعه از آثار خودم انتخاب کرده بود که من با تنظیم مجدد و مدلاسیون در سایر دستگاههای موسیقی ایرانی شکل دیگری از این اثر را به تناسب داستان انیمیشن "شکرستان" ارائه دادم.

این نوازنده سه تار در ادامه صحبت های خود به اجرای تکنوازی های خود در شهرستان اشاره کرد و گفت : تا کنون کنسرت هایی را درشیراز و کرمان اجرا کرده ام و بعد از ماه رمضان در تاریخ 21 و 22 شهریورماه در ادامه اجرای تکنوازی در شهرستان ها به دزفول خواهم رفت و مجموع قطعاتی را بداهه نوازی می کنم و در ادامه هنرمندان جوان دزفولی به روی می آیند و قطعاتی را در قالب گروه نوازی اجرا می کنند.