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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

امید در راه المپیک/

تیم فوتبال امید از 7 شهریور به اردو می رود/ 6 دیدار تدارکاتی تا گوانگجو

تیم فوتبال امید از 7 شهریور به اردو می رود/ 6 دیدار تدارکاتی تا گوانگجو

هجدهمین مرحله تمرینات تیم فوتبال امید کشورمان از روز 7 شهریور در محل کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، این اردو با دعوت از 30 بازیکن به مدت سه روز پیگیری خواهد شد و بازیکنان تیم امید روز 10شهریور برای دیدار مقابل تیم زیر23 سال لهستان عازم این کشور خواهند شد .

به گفته مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال دیدار برگشت این مسابقه نیز روز17مهرماه درتهران برگزارخواهد شد .

تیم فوتبال امید همچنین قرار است از 6 مهرماه در تورنمنت ویتنام که تیم های شرق آسیایی چین، ژاپن و ویتنام در آن حضور خواهند داشت ، شرکت کند.

تیم فوتبال امید کشورمان که خود را برای بازی های آسیایی گوانجو آماده می کند (21 آبان لغایت 6 آذر) پیش از اعزام به این مسابقات در دو دیدار تدارکاتی دیگر نیز شرکت خواهد کرد که فدراسیون فوتبال در این زمینه در حال رایزنی است.

کد مطلب 1135302

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