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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

طی سال جاری:

2.5 تن انواع مواد مخدر در گیلان کشف شد

2.5 تن انواع مواد مخدر در گیلان کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان از کشف 2.5 تن انواع مواد مخدر طی سال جاری در استان خبر داد.

سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای کشف این میزان انواع مواد مخدر پنج هزار و 628 نفر دستگیر و به محاکم قضایی تحویل شدند.

وی همچنین اظهارداشت: در این مدت نیز 31 باند مواد مخدر متلاشی شده که 24 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و 18 طرح سراسری ارتقای امنیت اجتماعی، والعادیات چهار و معتادان پر خطر برگزار و 200 طرح استانی نیز در راستای پاکسازی نقاط آلوده به مرحله اجرا در آمده است.

فرمانده پلیس گیلان گفت: پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر یک کار گروهی و هماهنگی است و تمامی دستگاههای عضو و غیر عضو باید بگونه ای عمل کنند که نتایج مثبت بیشتری حاصل شود.

وی افزود: پیگیری موضوع ساختمانهای مخروبه که در تمامی شهرستانها وجود دارند، ورود بیشتر فرمانداران را می طلبد که بتوان جلوی توزیع، تهیه و استعمال مواد مخدر در این مکانها گرفته و اقدامهای موثر فرمانداران در این امر بسیار راهگشاست.

امیری مقدم یاد آورشد: با اجرای طرح جمع آوری معتادان پرخطر باید کمپهای ترک اعتیاد و درمان آنان در تمامی شهرستانها آماده تا در این کمپها براحتی نیازمندی معتادان برطرف شود.

کد مطلب 1135304

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