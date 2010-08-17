2.5 تن انواع مواد مخدر در گیلان کشف شد

سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای کشف این میزان انواع مواد مخدر پنج هزار و 628 نفر دستگیر و به محاکم قضایی تحویل شدند.

وی همچنین اظهارداشت: در این مدت نیز 31 باند مواد مخدر متلاشی شده که 24 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و 18 طرح سراسری ارتقای امنیت اجتماعی، والعادیات چهار و معتادان پر خطر برگزار و 200 طرح استانی نیز در راستای پاکسازی نقاط آلوده به مرحله اجرا در آمده است.

فرمانده پلیس گیلان گفت: پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر یک کار گروهی و هماهنگی است و تمامی دستگاههای عضو و غیر عضو باید بگونه ای عمل کنند که نتایج مثبت بیشتری حاصل شود.

وی افزود: پیگیری موضوع ساختمانهای مخروبه که در تمامی شهرستانها وجود دارند، ورود بیشتر فرمانداران را می طلبد که بتوان جلوی توزیع، تهیه و استعمال مواد مخدر در این مکانها گرفته و اقدامهای موثر فرمانداران در این امر بسیار راهگشاست.

امیری مقدم یاد آورشد: با اجرای طرح جمع آوری معتادان پرخطر باید کمپهای ترک اعتیاد و درمان آنان در تمامی شهرستانها آماده تا در این کمپها براحتی نیازمندی معتادان برطرف شود.