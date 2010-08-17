سازمان اوقاف تنها مرجع صدور مجوز احداث مساجد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد غلامی معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف در پایان چهل و سومین جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد تصریح کرد: در حال حاضر موقعیت مکانی و استقرار و پراکندگی مساجد کشور فاقد طرح ساماندهی است به گونه ای که برخی مساجد در فاصله‌ای بسیار نزدیک از یکدیگر احداث و یا بالعکس در فاصله ای بسیار دورتر از هم بنا می‌شوند و در واقع به نوعی پراکندگی و یا انبوهی در احداث مساجد مشاهده می‌کنیم.

حجت‌الاسلام محمد غلامی با بیان اینکه تا کنون متولی خاصی برای صدور مجوز احداث وجود نداشته است افزود: مردم، هیأت مؤسس و شهرداری ها و دستگاههای ذیربط در این زمینه بلاتکلیف بودند.

وی اضافه کرد: در چهل و سومین جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور که با حضور نمایندگان 13 دستگاه ذیربط برگزار شد سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و احداث مساجد کشور تعیین شد.

معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: شهرداری تهران در راستای اجرای این مصوبه با ابلاغ به شهرداری های مناطق 22 گانه صدور پروانه ساخت و ساز مساجد را منوط به اخذ استعلام و تأییدیه سازمان اوقاف و امور خیریه کرد.

غلامی در ادامه با اشاره به بودجه اختصاصی به ساخت و ساز مساجد گفت: براساس مصوبه دولت امسال 40 میلیارد تومان صرف احداث و بهسازی مساجد کشور خواهد شد.