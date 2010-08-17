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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

کشت ذرت دانه ای در اراضی کشاورزی استان ایلام آغاز شد

کشت ذرت دانه ای در اراضی کشاورزی استان ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از آغاز کشت ذرت دانه ای در اراضی کشاورزی استان خبر داد.

خسرو شهبازی در گفتگکو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: امسال هفت هزار و 600 هکتار از اراضی مستعد استان به ویژه در شهرستان دهلران به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است.

وی به صدور مجوز برداشت مجدد آب از دریاچه پشت سد کرخه به عنوان یکی از دلائل توسعه کشت ذرت دانه ای بعد از چند سال خشکسالی در استان اشاره و تصریح کرد: سطح زیرکشت ذرت دانه ای از سه هزار و 700 هکتار در سال های اخیر امسال به 7 هزار و 600 هکتار افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پیش بینی می شود امسال از این میزان سطح زیر کشت ذرت دانه ای 53 هزار تن ذرت دانه ای برداشت شود.

شهبازی افزود: در سالجاری همچنین به منظور غنی کردن خاک زمین های زیر کشت ذرت دانه ای از بذر اصلاح شده علاوه بر 4 هزار تن انواع کود شیمیایی 140 تن بذر اصلاح شده ذرت دانه ای نیز در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
 

 

کد مطلب 1135307

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