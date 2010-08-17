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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

اجرای طرح محدودیت تردد مینی بوسهای فرسوده در خراسان جنوبی

اجرای طرح محدودیت تردد مینی بوسهای فرسوده در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی از اولین مرحله اجرای طرح محدودیت تردد مینی بوسهای فرسوده در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با جزئیات این طرح اظهار داشت: این طرح با عنوان محدودیت تردد مینی‌بوسهای با عمر بیش از 30 سال در سفرهای بیش از 100 کیلومتر مسافت و ممنوعیت ورود این گروه از ناوگان به استان تهران از اول آبان‌ ماه سال جاری اجرا می ‌شود.

وی با اشاره به نحوه استفاده دارندگان اینگونه مینی ‌بوس‌ها بیان داشت: متقاضیان طرح باید پس از مراجعه به اتحادیه مینی‌بوس‌رانی و تشکیل پرونده و ارائه کارت هوشمند مینی‌بوس فرسوده مشمول طرح، معرفی نامه‌ ای مبنی بر فعالیت در امر جابه‌جایی مسافر بین‌شهری دریافت و با ضمیمه فرم پیش‌ نویس ثبت ‌نام به اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان مراجعه و فرم ثبت ‌نام متقاضی را در سیستم وب سایت اینترنتی مربوط تکمیل کرده و نسبت به انتخاب خودروی جایگزین و شعبه بانک عامل اقدام کنند.

سرپرست سازمان حمل و نقل و پایانه‌های خراسان جنوبی هدف از اجرای این طرح را تسریع در اجراى طرح نوسازى مینى‌بوس‌هاى فرسوده اعلام کرد و ادامه داد: در این طرح به ازاى اسقاط هر مینى‌بوس فرسوده، ۲۰۰میلیون ریال وام کم بهره با بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱۴درصد توسط بانک صادرات ایران و ۱۱۰میلیون ریال کمک بلاعوض (8 میلیون تسهیلات خاص و سه میلیون تومان نیز در ارتباط با ارزش گواهى اسقاط خودرو مورد نظر) به مالکان مینى ‌بوس‌هاى فرسوده پرداخت می ‌شود.

حسینی تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح، مینى‌بوس‌هایى که بالاى ۳۰سال عمر دارند یعنى مدل ۱۳۵۹شمسى و پایین‌تر هستند مى‌ توانند ثبت ‌نام کنند و خودروهاى فرسوده ‌اى مشمول طرح جایگزینى مى‌شوند که داراى پلاک منطقه اى ایران ـ ع باشند.

وی اضافه کرد: مالکان مینى ‌بوس‌هاى فرسوده باید داراى کارت هوشمند ناوگان یا رسید آن و معرفىنامه از اتحادیه شرکت‌هاى تعاونى مینى ‌بوس‌رانى کشور باشند و سند قطعى نیز باید به نام مالک خودروى فرسوده یا داراى وکالت بلاعزل از سوى مالک خودرو باشد.

سرپرست سازمان حمل و نقل و پایانه‌های خراسان جنوبی عنوان کرد:‌ برابر آیین‌ نامه ‌هاى مصوب، شرط پذیرش خودرو در مرکز اسقاط و استفاده از تسهیلات جایگزینى خودرو، ورود خودرو با موتور روشن به مرکز اسقاط است.

حسینی در زمینه خودروهاى مورد نظر در طرح جایگزینى گفت: خودروهاى جایگزین شامل خودروهاى تعریف شده در سبد خودرویى از جمله شرکت‌هاى سایپا دیزل، ایران خودرو دیزل، ایران اتومبیل، لوتوس، خودروسازى سینا و پیشرو یدک است و قیمت مدل‌هاى مینى ‌بوس از ۳۵میلیون تومان تا ۷۸میلیون تومان متغیر است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در صورتى که دارندگان مینى ‌بوس‌هاى فرسوده به دریافت خودروى ون تمایل داشته باشند تسهیلاتى براى آنها در نظر گرفته شده است.

سرپرست سازمان حمل و نقل و پایانه‌های خراسان جنوبی نحوه ثبت ‌نام را صرفا در سایت www.farsoodeh.ir و از طریق ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌ هاى استان اعلام کرد و اظهار داشت: زمان ثبت ‌نام ۱۵روز است و از زمان آغاز ثبت‌ نام در صورت تکمیل ظرفیت، سایت ثبت‌نام بسته مى ‌شود.

حسینی ظرفیت پذیرش خودرو در طرح جدید جایگزینى مینى ‌بوس‌هاى فرسوده در این مرحله را دوهزار و ۵۰۰خودرو در سطح کشور اعلام و خاطرنشان کرد: مالکان و رانندگان مینی‌ بوس‌های فرسوده در مراحل ثبت ‌نام زمان را از دست ندهند.

کد مطلب 1135308

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