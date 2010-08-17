گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ازعملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش که در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت شد ، آمده است:

تمامی صاحب نظران و ارگانهای نظارتی ـ اجرایی اتفاق نظر وجود دارد که قانون مالیات بر ارزش افزوده ظرفیتهای مناسب تری را نسبت به قانون موسوم به تجمیع عوارض دارد و افزایش درآمدهای مالیاتی بعد از اجرای این قانون قرینه تاییدی مهم بر این ادعا می باشد.



همچنین سازمان امور مالیاتی در سه مرحله (مرحله اول شهریور ماه 87)، (مرحله دوم بهمن ماه 87)، (مرحله سوم بهمن ماه 88)، فراخوان، از مودیان مالیاتی جهت ملحق شدن به نظام مالیات بر ارزش افزوده دعوت به عمل آورده و در صورت ثبت نام مشمولان بند «ب» و «ج» ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اقدامات نهایی و تکمیلی سازمان در این راستا انجام خواهد شد.



در ادامه آمده است در قانون بودجه 87 کسب درآمد چهارده هزار و هفتصد و هفده میلیون ریالی از محل درآمدهای مالیاتی هدف گذاری شده بود، ارتقاء عملکرد تا سطح ارزش شانزده هزار و سیصدوسه میلیون ریالی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی سال 88 از 7/716/205 میلیارد ریال مصوب به 9/028/209 میلیارد ریال وصولی بیانگر ظرفیت افزایش وصول مالیات از مجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.



بنابراین گزارش مشکل عمده ای که در روند اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی می شود تبصره بند «ج» ماده (11) همین قانون، عدم تجهیز فروشگاه ها و شبکه های توزیع و خرده فروشی ها به سامانه فروش با مصداق صندوق مکانیزه و ترازوی دیجیتال و امثال اینها می باشد.



همچنین دومین نقص پیش بینی شده که ممکن است باعث اختلال در دستیابی به اهداف ترسیم شده ایجاد نماید عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و عدم سیستم جامع اجرایی مالیات بر ارزش افزوده جهت شناسایی و ردیابی مبادلات اقتصادی می باشد.



در ادامه گزارش الزام قانون به قبول بدون رسیدگی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده از سوی حسابداران رسمی (تبصره 1 ماده 27 همین قانون) و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باعث تضعیف جایگاه سازمان امور مالیاتی و ایجاد اختلال در ایفای وظیفه این سازمان نموده و در بیشتر موارد، بررسی پرونده های حسابرسی شده توسط این موسسات فاصله فاحشی بین مالیات گزارش شده با سهم حقیقی مودیان را نشان می دهد.

بررسی های به عمل آمده توسط نهادهای نظارتی در هشتاد درصد (80 %) موارد موید نظرات اداره امور مالیاتی می باشد طی سالهای اخیر به دلیل افزایش ابهام در عملکرد حسابداران رسمی روند ارجاع پرونده به هیات رسیدگی کننده یک افزایش دویست و هشت درصدی (208 %) را نشان می دهد از این رو کمیسیون بنا دارد با هماهنگی سازمان امور مالیاتی پیشنهاد اصلاحی و جایگزین خود را برای اصلاح ماده 272 ق ـ م ـ م ارائه نماید.



در ادامه آمده است ماده (28) قانون (تهیه و تدوین اساسنامه جامع مشاوران رسمی مالیاتی ایران) حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون هنوز عملی نشده است. ارائه رهنمود موجب امتنان است.



بنابراین گزارش عدم اجرا ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همین مورد مکاتبه با مجلس و کمیسیون اقتصادی داشتند که ردیف اعتباری در بودجه 88 پیش بینی و درج نشده بود.



بنابراین ارزیابی روند اجرا قانون و دستیابی به اهداف مدنظر مثبت بوده و با اقدامات تکمیلی ان شاءالله چشم انداز خوبی پیش روی کشور در جهت هزینه های جاری دولت از بخش وصول مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.