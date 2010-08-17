محمد اجاقی: کاش بازی با آرژانتین مساوی می شد/ مستحق صعود هستیم

محمد اجاقی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور تصریح کرد: فقط همین را میتوانم بگویم که داور به ضررمان سوت زد. او از کنار هیچ یک از خطاهای ما نمیگذشت اما خیلی راحت از خطای بازیکنان آرژانتین چشم پوشی میکرد.
وی به پرتاب سه امتیازی که در ثانیه های پایانی بازی نصیب تیم ایران شد اما داور آن را نادیده گرفت اشاره کرد و اظهارداشت: اگر داور این پرتاب را برای ما میگرفت این فرصت را پیدا میکردیم که با کسب 3 امتیاز بازی را به تساوی و وقت اضافه بکشیم. اینگونه حداقل در وقت قانونی به حق خود میرسیدیم.
بازیکن تیم بسکتبال سه نفره کشورمان یادآور شد: البته ما در مجموع ضربات پنالتی خوبی نداشتیم. ما در نواختن این ضربات بد عمل کردیم.
اجاقی به دیدار روز چهارشنبه تیم بسکتبال سه نفره مقابل پاناما اشاره کرد و گفت: باید این تیم را ببریم چون هنوز ناامید از صعود به جمع 8 تیم برتر نیستیم هر چند کارمان برای حضور در مرحله دوم رقابتها سخت شده است. تیم ما مستحق ادامه بازیها در مرحله دوم است. برای همین تلاش خود را برای صعود به خرج میدهیم.
تیم بسکتبال سه نفره کشورمان امروز سه شنبه سومین دیدار خود در بازیهای المپیک نوجوانان را با نتیجه 21 بر 24 به آرژانتین واگذار کرد. این تیم پیش از این مقابل مصر پیروز شده بود اما به لیتوانی باخته بود.
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