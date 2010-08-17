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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

محمد اجاقی: کاش بازی با آرژانتین مساوی می شد/ مستحق صعود هستیم

محمد اجاقی: کاش بازی با آرژانتین مساوی می شد/ مستحق صعود هستیم

بازیکن تیم بسکتبال سه نفره کشورمان از شکست این تیم مقابل آرژانتین ابراز تاسف کرد و گفت: کاش به حق خود در این بازی دست می‎یافتیم و حداقل در وقت قانونی، بازی را مساوی تمام می‎کردیم.

محمد اجاقی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور تصریح کرد: فقط همین را می‎توانم بگویم که داور به ضررمان سوت زد. او از کنار هیچ یک از خطاهای ما نمی‏گذشت اما خیلی راحت از خطای بازیکنان آرژانتین چشم ‎پوشی می‎کرد.

وی به پرتاب سه امتیازی که در ثانیه های پایانی بازی نصیب تیم ایران شد اما داور آن را نادیده گرفت اشاره کرد و اظهارداشت: اگر داور این پرتاب را برای ما می‏گرفت این فرصت را پیدا می‏کردیم که با کسب 3 امتیاز بازی را به تساوی و وقت اضافه بکشیم. اینگونه حداقل در وقت قانونی به حق خود می‏رسیدیم.

بازیکن تیم بسکتبال سه نفره کشورمان یادآور شد: البته ما در مجموع ضربات پنالتی خوبی نداشتیم. ما در نواختن این ضربات بد عمل کردیم.

اجاقی به دیدار روز چهارشنبه تیم بسکتبال سه نفره مقابل پاناما اشاره کرد و گفت: باید این تیم را ببریم چون هنوز ناامید از صعود به جمع 8 تیم برتر نیستیم هر چند کارمان برای حضور در مرحله دوم رقابت‏ها سخت شده است. تیم ما مستحق ادامه بازی‎ها در مرحله دوم است. برای همین تلاش خود را برای صعود به خرج می‏دهیم.

تیم بسکتبال سه نفره کشورمان امروز سه شنبه سومین دیدار خود در بازی‎های المپیک نوجوانان را با نتیجه 21 بر 24 به آرژانتین واگذار کرد. این تیم پیش از این مقابل مصر پیروز شده بود اما به لیتوانی باخته بود.

کد مطلب 1135310

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