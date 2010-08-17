محمد اجاقی: کاش بازی با آرژانتین مساوی می شد/ مستحق صعود هستیم

محمد اجاقی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور تصریح کرد: فقط همین را می‎توانم بگویم که داور به ضررمان سوت زد. او از کنار هیچ یک از خطاهای ما نمی‏گذشت اما خیلی راحت از خطای بازیکنان آرژانتین چشم ‎پوشی می‎کرد.

وی به پرتاب سه امتیازی که در ثانیه های پایانی بازی نصیب تیم ایران شد اما داور آن را نادیده گرفت اشاره کرد و اظهارداشت: اگر داور این پرتاب را برای ما می‏گرفت این فرصت را پیدا می‏کردیم که با کسب 3 امتیاز بازی را به تساوی و وقت اضافه بکشیم. اینگونه حداقل در وقت قانونی به حق خود می‏رسیدیم.

بازیکن تیم بسکتبال سه نفره کشورمان یادآور شد: البته ما در مجموع ضربات پنالتی خوبی نداشتیم. ما در نواختن این ضربات بد عمل کردیم.

اجاقی به دیدار روز چهارشنبه تیم بسکتبال سه نفره مقابل پاناما اشاره کرد و گفت: باید این تیم را ببریم چون هنوز ناامید از صعود به جمع 8 تیم برتر نیستیم هر چند کارمان برای حضور در مرحله دوم رقابت‏ها سخت شده است. تیم ما مستحق ادامه بازی‎ها در مرحله دوم است. برای همین تلاش خود را برای صعود به خرج می‏دهیم.

تیم بسکتبال سه نفره کشورمان امروز سه شنبه سومین دیدار خود در بازی‎های المپیک نوجوانان را با نتیجه 21 بر 24 به آرژانتین واگذار کرد. این تیم پیش از این مقابل مصر پیروز شده بود اما به لیتوانی باخته بود.