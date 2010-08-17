اولین کلینیک ورزش در علی آباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حشمت الله حیدری صبح سه شنبه در نشست دانشگاه علی آباد کتول، هدف از راه اندازی مرکز تحقیقات و کلینیک ورزش و تندرستی را ارتقا سطح آگاهی افراد از چگونگی سلامت بدنی خود و رشد و گسترش آن عنوان کرد و افزود: میلیون ها نفر در سراسر دنیا به جای توسل به پزشک و دارو از ورزش به عنوان بهترین وسیله برای پیشگیری از بیماری ها و معالجه برخی از آنها استفاده می کنند.

وی آزمایشگاه فیزیولوژی، ارزیابی وضعیت سلامتی، اتاق ماساژ، آزمایشگاه حرکات اصلاحی، واحد تغذیه، واحد برنامه نویسی تمرین، مرکز سمعی بصری و سالنهای آمادگی جسمانی و کار با وزنه را از بخشهای پیش بینی شده برای این کلینیک اعلام کرد.

حیدری گفت: علاوه بر موارد فوق این مرکز، خدمات ویژه به ورزشکاران را از جمله تست ورزش، اسپیرومتری ورزشی، سونوگرافی عضلانی اسکلتی و پیکرسنجی، ارزیابی عناصر آمادگی جسمانی، معاینات پیش از فصل ورزشکاران و ارزیابی ورزشی دانش آموزان و دانشجویان و صدور گواهی اجازه شرکت در برنامه ها و مسابقات ورزشی را در برنامه دارد.

وی افزود: امروزه روند زندگی انسانها با پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن به صورت غیرفعال در آمده است و در نتیجه پیدایش فقر حرکتی و اثرات نامطلوب آن، در ازدیاد ناراحتی ها و بیماری های جسمانی و روانی کاملا مشهود است.

وی با بیان اینکه ورزش یکی از ارکان اصلی پیشرفت سلامت در جامعه است، از آن به عنوان عاملی در جهت پیشگیری از اتلاف هزینه های گزاف درمان بیماری یاد و خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان ایران حدود41.25 درصد علل مرگ و میر در کشور فقط ریشه در پنج بیماری دارد.

در این کلینیک افرادی چون پزشک ، فیزیولوژیست، کارشناسان آسیب شناسی، کارشناسان تغذیه، برنامه نویسان تمرینی ، مشاوره و مربیان بدنسازی و آمادگی جسمانی همکاری می کنند.