به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی‌فر معاون امور حقوقی و پارلمانی وزیر کشور در نشست مطبوعاتی امروز سه شنبه خود در وزارت کشور افزود: دشمنان ایران در آمریکا، اروپا، کانادا و دیگر کشورهای غربی به دنبال تحریم و محدود کردن جمهوری اسلامی هستند اما این محدودیت‌ها برای ایران وجود ندارد چرا که ما هم همکاری‌های خوبی با کشورهای همسایه و کنوانسیون‌های منطقه‌ای و جهانی داریم.

وی ادامه داد: ایران در زمان حاضر با بیش از 10 کشور همسایه پروتکل‌های امنیتی امضا کرده است که در این زمینه همکاری‌های بسیار خوبی در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی نیز وجود دارد.

محمدی‌فر تصریح کرد: ایران همچنین با 14 کنوانسیون منطقه‌ای و جهانی همکاری دارد که از طریق این همکاری‌ها نیز فعالیت‌های خود را در سطح منطقه افزایش داده است.

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزیر کشور با اشاره به عملکرد معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در یک سال گذشته ادامه داد: بیش از 50 درصد فعالیت‌های این معاونت به امور مجلس اختصاص داده شده است و در این زمینه همکاری‌های بسیار خوبی با نمایندگان مجلس انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به سفرهای مختلف مسئولان وزارت کشور به کشورهای همسایه و همچنین سفرهای داخلی به استانهای مختلف افزود: این سفرها با حضور نمایندگان مختلف مجلس انجام می‌شود و زمینه همکاری‌ در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

محمدی‌فر تصریح کرد: اولویت وزارت کشور در زمینه سفرهای خارجی ارتباط با کشورهای همسایه ایران است که در این زمینه نیز تا کنون بیش از 10 پروتکل امنیتی با کشورهای آذربایجان، قطر، بحرین، عراق، عربستان، افغانستان، عمان و پاکستان منعقد کرده‌ایم.

وی با تاکید بر توانایی بالای پلیس ایران در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر افزود: پلیس ایران دوره‌های متعددی را برای آموزش پلیس کشورهای همسایه برگزار کرده است که از جمله می‌توان به برگزاری دوره آموزشی در زمینه مبارزه با مواد مخدر برای 8 کشور عضو اکو که در آینده نزدیک اشاره کرد. همچنین آبان ماه سال جاری کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، تردد غیرمجاز، برای مرزبانان کشورهای عضو اکو برگزار می‌شود

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزیر کشور گفت : اجلاس پلیس‌های 8 کشور اکو نیز در ایران برگزار شد و همچنین دوره آموزشی کارشناسان 8 کشور اکو نیز قرار است در ایران برگزار شود.

وی با تاکید بر سطح بالای پلیس ایران در زمینه مبارزه با مخدر افزود: در این زمینه پلیس ایران آموزش‌های تخصصی را به پلیس کشورهای افغانستان، پاکستان، قطر، عربستان، ارمنستان، ترکمنستان و جمهوری قرقیزستان ارایه داده است.

محمدی فر همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عمده سئوالات نمایندگان مجلس از وزارت کشور چیست؟ گفت: بیشترین سئوالات در زمینه مسایل عمرانی، تقسیمات کشوری، حوادث غیرمترقبه و بحران‌های طبیعی و انتصابات استانداران و فرمانداران در کشور است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این که نمایندگان مجلس در عزل و نصب استانداران و فرمانداران نقش ایفا می‌کنند گفت: اولویت ما این است که استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس تعامل داشته باشند و در این زمینه نیز با نمایندگان مشورت بشود.

محمدی فر همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتخاب آجرلو به عنوان استاندار البرز نیز گفت: خانم آجرلو نه خودش به دنبال استانداری البرز است و نه این موضوع در اولویت وزارت کشور قرار دارد. من نیز نمی‌دانم اولین استاندار البرز کیست.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره توانمندسازی شوراها نیز گفت: وزارت کشور در تلاش است تا به توانمندسازی این نهادهای اجتماعی- فرهنگی در کشور کمک کند.