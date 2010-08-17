فتح‌الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال مس کرمان پیش از دیدار با استیل آذین گفت: بازیکنان تیم پیروزی 5 بر 2 برابر شهرداری تبریز را فراموش کرده و قصد دارند با تمام توان برابر استیل آذین به میدان بروند تا با امتیاز به کرمان بازگردند.

وی با بیان اینکه تنها عادل کلاه کج را در این دیدار در اختیار ندارد گفت: این بازی نبرد قدرت جوانی مس با بازیکنان نام و نشان دار استیل آذین است. جوانان مس باید در مسابقه‌ای مهم قدرت خود را به نمایش بگذارند و این دیدار می‌تواند جایگاهی برای نشان دادن غلبه جوانی بر تجربه باشد.

وی در مورد مشکلاتی که تیم استیل آذین با آن مواجه شده است، خاطرنشان کرد: از اخراج علی کریمی و مشکلاتی که برای استیل آذین بوجود آمده است، خوشحال نیستیم زیرا این اتفاقات برای جامعه ورزش درست نیست. تیم ما باید در زمین مسابقه نتیجه دلخواه را بدست آورد، نه اینکه به آن فکر کند حریف مشکل دارد و از آن برای رسیدن به پیروزی استفاده کند.

نژادزمانی در پایان با بیان اینکه برکناری مرفاوی تفکر حاشیه سازان بود، در پایان گفت: در نشست هفته جاری هیئت مدیره باشگاه، اعضا بطور کامل از صمد مرفاوی حمایت کردند. البته در مجموع برای ما مهم ارائه بازی زیباست، موضوعی که نشان می‌دهد تیم روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و مس کرمان در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور چهارشنبه شب با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار می‌شود.