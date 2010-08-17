به گزارش خبرنگار مهر، مهران شیخی پس از دستیابی به مدال نقره وزن 46 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد المپیک نوجوانان با بیان این مطلب افزود: کشتی های خوبی گرفتم، حریفان خوبی هم داشتم اما با همه تلاشی که کردم نتوانستم مدال طلا بگیرم.

این نوجوان مازندرانی که بشدت از شکست برابر حریف روسی ناراحت بود، افزود: حتما حریف زحمت بیشتری نسبت به من کشیده بود. با این حال در مسابقات آتی این شکست را با کسب مدال طلا جبران می‌کنم.

شیخی یادآور شد: من کمتر از 2 هفته پیش در مسابقات آسیایی شرکت کردم و در عرض 10 روز برای این مسابقات و المپیک 2 بار وزنم را چهار کیلو کم کردم. این کار برایم خیلی سخت بود.