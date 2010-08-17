فرج الله سلحشور، نویسنده و کارگردان مجموعه "حضرت موسی (ع)" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تحقیق این پروژه از مدتی پیش شروع شده و نگارش تا پایان سال 90 طول می‌کشد. بعد از پایان نگارش، مجموعه را کلید می‌زنم. من مخالف آن هستم که بدون فیلمنامه کامل ساخت مجموعه‌ای را شروع کنم، چرا که این کار فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد. من هم با یک فیلمنامه آماده کارم را شروع می‌کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که برای تحقیق و نگارش از کدام یک از نویسندگان استفاده می‌کند، افزود: در حال حاضر گروهی از کارشناسان مشغول تحقیق برای این پروژه هستند و خودم نیز فیلمنامه را می‌نویسم. برای تحقیقات از نظرات و کتب علمای مختلف استفاده می‌کنم.

فرج‌الله سلحشور کارگردانی مجموعه‌های "ایوب پیامبر"، "یوسف پیامبر" و "مردان آنجلس" را در کارنامه دارد.