به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا افزود: این همایش با هدف برگزاری انتخابات اعضای دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی با حضور مدیریان مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه ها در نیمه دوم مهر ماه سال جاری برگزار می‌ شود.

دبیر شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی گفت: جهت هر چه بهتر برگزار کردن انتخابات شورای مرکزی، دبیرخانه نهمین همایش مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در خانه نشریات دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده است تا ضمن هماهنگی‌های لازم با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تدابیری اندیشده شود تا انتخابات سال جاری به صورتی عادلانه و شفاف تر انجام پذیرد.

وی اضافه کرد: شورای مرکزی ناظر، عالی ترین مرجع تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور محسوب می‌ شود که از معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم به عنوان رئیس این شورا، مدیر کل دفتر امور فرهنگی این وزارت به عنوان دبیر شورا، معاونت فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک عضو حقوقدان و سه نفر از نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی که دو نفر از آنان عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل خواهد بود، تشکیل می شود.