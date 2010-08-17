38 نقطه حادثه خیز در محور جیرفت - بم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مهدی بلوردی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون پروژه ساخت بزرگراه جیرفت – سه راهی بم که به منطقه دارزین ختم می شود در حال انجام است.

وی گفت: هم اکنون در این محور 38 نقطه حادثه خیز وجود دارد که یکی از پرحادثه ترین محورهای جنوب استان کرمان بخصوص در ایام برداشت محصولات کشاورزی در جنوب کرمان محسوب می شود.

وی برطرف کردن این نقاط حادثه خیز را از اولویتهای اصلی اداره راه و ترابری جنوب کرمان دانست و افزود: این بزرگراه به طول 78 کیلومتر در حال ساخت می باشد و پس از اتمام هر فاز بزرگراه زیر بار ترافیکی قرار می گیرد.

بلوردی با اشاره به صعب العبور بودن این منطقه و ارتفاع بالای جاده در مناطق کوهستانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 13 کیلومتر این جاده احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرکل راه و ترابری جنوب استان کرمان ادامه داد: تاکنون هفت میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به کوهستانی بودن منطقه و هزینه بر بودن اجرای این طرح گفت: در این محور 78 کیلومتری باید 16 تونل احداث شود.