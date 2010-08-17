حریری با معاون سیاسی دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، دیدار "سعد حریری" و "حسین خلیل" از نیمه شب یکشنبه آغاز و در ساعات آغازین صبح دوشنبه خاتمه یافت.

در این دیدار علاوه بر حریری و معاون سیاسی دبیرکل حزب الله، "مصطفی ناصر" مشاور نخست وزیر لبنان و "نادر الحریری" رئیس دفتر نخست وزیر حضور داشتند. با وجود اینکه دو طرف خواستار رسانه ای نشدن این نشست شده بودند اما منابع نزدیک به سعد حریری در گفتگو با السفیر اعلام کردند: فضای این دیدار مثبت و بسیار مفید بوده است و در آن درباره مسائل مهم دو هفته اخیر در لبنان از جمله درگیری های العدیسه و جدول نشست نمایندگان پارلمان و هیئت وزیران گفتگو شد.

منابع نزدیک به حریری تاکید کردند: دیدارهای دوجانبه (میان نخست وزیر لبنان و حزب الله) هرگز متوقف نشده و این مسئله همچنان تداوم خواهد داشت.

این در حالی است که اظهارات شب گذشته سعد حریری در مراسم افطاری که از سوی وی برگزار می شود بر مثبت بودن جو این دیدار صحه گذاشت. حریری در این اظهارات خود اسرائیل را دشمن درجه یک لبنان دانست.