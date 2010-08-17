به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، حبیب الله صادقی دبیر اولین جشنواره تجسمی آزادگان گفت: برگزاری این جشنواره که به همت بنیاد شهید و فرهنگستان هنر در رشته‌های نقاشی، پوستر، تصویرسازی، حجم، عکاسی، هنر جدید، هنر مفهومی، ویدئوآرت شکل گرفته از پروژه‌های جدی و ارزشمندی است که باید پیشتر از این انجام می‌شد.

وی از تداوم این حرکت در سالهای آینده خبر داد و ادامه داد: متأسفانه حق جامعه آزادگان با آن همه رشادت و ارزشهای معنوی در هنر ما در چند فیلم نازل و عوامانه که بر اساس یک نگاه سطحی و سلیقه‌ گیشه‌ای ساخته شد، ادا نشده و هنرمندان ما باید با هدف خلق آثار فاخر و ماندگار در این زمینه مسیر حرکت از عوام زدگی‌ ما شعارزدگی و بلافاصلگی به سمت یک رویکرد و نگاه جدی، عمقی، ریشه‌ای و زیرپوستی بروند.

صادقی در مورد نحوه انتخاب آثار عنوان کرد: ما در انتخاب آثار سعی خود را بر تثبیت چنین رویه‌ای داشته‌ایم تا در دراز مدت الگو و شاخصی پدیدار شود. در این جشنواره تداومی از سه نسل هنرمندان کشورمان از کسانی که خود پیشتاز هنر دفاع مقدس بوده‌اند تا هنرمندانی که آن دوران را از نزدیک ندیده‌اند در نگاه و پیوند با آزادگان داریم که تجلی آن را در این نمایشگاه می‌توان دید.

جشنواره هنری آزادگان در شش گرایش تجسمی از امروز سه‌شنبه 26 مردادماه همزمان با سالگرد بازگشت آزادگان به کشور به مدت یک ماه در نگارخانه‌های مجموعه صبا برگزار می‌شود.