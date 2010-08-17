تندیس گچبری از نهمین فصل کاوش شهر تاریخی دره شهر تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون میراث فرهنگی استان ایلام صبح سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 100 نمونه از این تندیس تهیه شده است.



محمدجواد خانزادی افزود: این گچبری اولیه نمونه نقش‌ برجسته گچبری با نقش گیاهی مربوط به قرون اولیه اسلامی شهر تاریخی سیمره در شهرستان دره شهر است.



وی خاطرنشان کرد: این نمونه در جریان نهمین فصل کاوش باستان شناسی کشف شده است که متعلق به مسجد است.

شهر تاریخی سیمره در حاشیه جنوب شرقی شهر کنونی دره شهر واقع شده است. این اثر تاریخی که بزرگترین محوطه تاریخی در سطح استان را تشکیل می دهد بالغ بر 120 هکتار وسعت داشته که جز اولین آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است.



محوطه مذکور طبق مطالعات و کاوش های انجام گرفته مربوط به قرون اولیه اسلامی است. این شهر تاریخی بر اثر وقوع زلزله ای در سال 334 هـ.ق تخریب و خالی از سکنه شده است.

تاکنون 9 فصل کاوش باستان شناسی در این محوطه تاریخی صورت گرفته است.