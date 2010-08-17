به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 21274/11 مورخ 23/10/1385 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقت‌نامه‌ها و اجازه‌نامه‌های منعقدشده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها است و می‌تواند حق بهره‌برداری هوایی به منظور حمل و نقل اشخاص و کالا برای استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقت‌نامه‌ها و اجازه‌نامه‌های مربوط به برقراری خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها را با اولویت شرکتهای داخلی به شرکتهای حمل و نقل هوایی واگذار کند.

براساس این مصوبه، حمل و نقل مسافران و ارسال کالاها که به هزینه وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت به خارج از کشور و بالعکس از طریق هوایی صورت می‌گیرد، به مباشرت یا به توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود.

سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، مذکور در این بند عبارتند از هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک و هر نوع مؤسسه دیگری که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت بوده و یا اداره امور آن زیر نظر دستگاههای دولتی باشد.

همچنین ایجاد نمایندگی برای شرکتهای هوایی خارجی، واگذاری خدمات پشتیبانی زمینی، سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیری هواپیماها در فرودگاهها برای پروازهای داخلی و خارجی و انجام خدمات فنی هواپیما (تعمیرات) باید با اجازه سازمان هواپیمایی کشوری به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی واگذار شود.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در هفته جاری برای اجرا به وزارت راه و ترابری ابلاغ کرده است.