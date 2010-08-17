علائم راه های گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی صبح سه شنبه در سومین جلسه شورای راهداری که در جمع معاونین، رؤسا و کارشناسان اداره کل سخن می گفت، افزود: این طرح بمنظور ضریب افزایش ایمنی و منظر آرایی زیباسازی راهها به اجرا گذاشته می شود.

وی افزود: در این طرح تابلوهای منصوبه غیرقانونی در حریم راهها، علائم غیرضروری و فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی منصوبه غیرمجاز در حریم راههای استان در دو مرحله جمع آوری می شود.

مدیرکل راه و ترابری گلستان ادامه داد: تابلو و علائم باید کارشناسی شده نصب شود و نابسامانی تابلوها در حریم راه موجب سردرگمی رانندگان شده و مخاطره انگیز است.

جوان شورابی در ادامه از پرسنل راهداری جهت اجرای موفق طرح راهداری تابستانه تقدیر کرد و افزود: با توجه به تجربه سنوات گذشته و احتمال جاری شدن سیل در فصل تابستان در راهها بر آمادگی و حفظ آن توسط راهداران تأکید کرد.

جلسات شورای راهداری استان گلستان هر ماه با حضور مدیریت، معاونین، رؤسای ادارات ستادی و شهرستانها، کارشناسان راهداری با هدف ارتقاء ایمنی در راههای استان برگزار می شود.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.