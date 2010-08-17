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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

علائم راه های گلستان ساماندهی می شود

علائم راه های گلستان ساماندهی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: علائم و تابلوهای منصوبه در حریم راههای استان در سالجاری ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی صبح سه شنبه در سومین جلسه شورای راهداری که در جمع معاونین، رؤسا و کارشناسان اداره کل سخن می گفت، افزود: این طرح بمنظور ضریب افزایش ایمنی و منظر آرایی زیباسازی راهها به اجرا گذاشته می شود.

 وی افزود: در این طرح تابلوهای منصوبه غیرقانونی در حریم راهها، علائم غیرضروری و فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی منصوبه غیرمجاز در حریم راههای استان در دو مرحله جمع آوری می شود.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان ادامه داد: تابلو و علائم باید کارشناسی شده نصب شود و نابسامانی تابلوها در حریم راه موجب سردرگمی رانندگان شده و مخاطره انگیز است.
 
جوان شورابی در ادامه از پرسنل راهداری جهت اجرای موفق طرح راهداری تابستانه تقدیر کرد و افزود: با توجه به تجربه سنوات گذشته و احتمال جاری شدن سیل در فصل تابستان در راهها بر آمادگی و حفظ آن توسط راهداران تأکید کرد.
 
جلسات شورای راهداری استان گلستان هر ماه با حضور مدیریت، معاونین، رؤسای ادارات ستادی و شهرستانها، کارشناسان راهداری با هدف ارتقاء ایمنی در راههای استان برگزار می شود.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1135344

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