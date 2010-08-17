اطلاعیه جامعه مدرسین در پی جاری شدن سیل در پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه خطاب به ملت مسلمان و برادر پاکستان آمده است: حادثه سیل اخیر که باعث از دست رفتن بسیاری از برادران مسلمان و مجروح و آواره شدن عده‌ دیگری شد موجب تأثر و اندوه فراوان شد.



در بخش دیگر اطلاعیه آمده است: بی‌شک این حادثه و حوادث مشابه آن امتحانی از امتحانات الهی است تا مؤمنان و پاکان پیروز و سربلند بیرون آیند و بر اجر آنان در نزد پروردگار افزوده گردد.



در ادامه اطلاعیه بیان شده است: جای آن است که همه مسلمانان و مؤمنان به چنین حادثه‌ای از سر عبرت بنگرند و عبودیت خویش را برابر پروردگار دو چندان سازند و نیز مناسب است همه مسلمانان با حفظ برادری و مبارزه با تفرقه و عوامل آن به یاری همدیگر بشتابند و موجبات رحمت پروردگار را بیشتر سازند.



در پایان اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تسلیت به ملت برادر و مسلمان پاکستان غفران الهی را برای از دست رفتگان این حادثه، شفای عاجل را برای مجروحان و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان از خداوند متعال خواستار است.



همچنین از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبلغی به منظور امدادرسانی به آسیب دیدگان این حادثه اختصاص داده شده که به ملت داغدار پاکستان اهداء می شود.