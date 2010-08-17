به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در خصوص بازی فردا چهارشنبه مقابل ذوب‌آهن گفت: پس از برتری مقابل شاهین‌بوشهر به شرایط مطلوبی رسیدیم و تمرینات خوبی طی چند روز گذشته برگزار کردیم. بازی فردا مثل تمام شهرآوردها حساسیت خاص خودش را دارد. اما این بازی با تمام حساسیت‌هایش در نهایت 3 امتیاز دارد.

وی در این خصوص افزود: نتیجه تساوی به سود ما و ذوب‌آهنی ها نخواهد بود. با این حال امیدوار سه امتیاز شهرآورد اصفهان نصیب ما شود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد رضا عنایتی و انتقاداتی که از این بازیکن می‌شود، اظهار داشت: انتقاد از عنایتی را نمی‌پذیرم چرا که او بازیکن با کیفیتی است و بازی‌اش را قبول دارم اما استقلالی‌ها همین بازیکن را هفته چهارم، پنجم اخراج کردند.

وی افزود: جدا از بحث عنایتی، همچنان از سپاهان به عنوان یک تیم پرمهره انتقاد می‌شود اما در پاسخ به این منتقدین باید بگویم مگر بارسلونا، رئال مادرید و ... تیمشان را برای قهرمانی با بهترین مهره‌ها نمی‌بندند؟ ما هم می‌خواهیم قهرمان بشویم و تیم خود را مثل بارسلونا پرمهره بسته‌ایم.

امیر قلعه‌نویی در این خصوص ادامه داد: البته همین افراد اگر آمار مهره‌های 6 تیم بالای جدول را بگیرند، به این نتیجه می‌رسند که فقط سپاهان پرمهره نیست.

دیدار دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن در شهرآورد اصفهان چهارشنبه شب از ساعت 21:30 در ورزشگاه فولاد شهر برگزار می‌شود.