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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

عملکرد آب منطقه ای استان ایلام در اجرای پروژه ها ضعیف است

عملکرد آب منطقه ای استان ایلام در اجرای پروژه ها ضعیف است

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: عملکرد آب منطقه استان ایلام در اجرای پروژه های مهم ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژهای سد سازی در استان ایلام اظهار داشت: وعده های مدیرعامل آب منطقه ای ایلام برای اجرای پروژه های سد سازی تاکنون عملی نشده است.

وی بیان داشت: علت عدم شروع به کار عملیات اجرایی سدهای میمه و سیکان در شهرستانهای دهلران و دره شهراز این دست است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: برابر اعلام وزارت نیرو مبلغ 14 میلیارد تومان از محل اعتبارات آبهای مرزی برای اجرای سد میمه مصوب شده بود.

وی اظهار داشت: برای اجرای سد سیکان که از مصوبات سفر دولت است در دو سال گذشته ردیف اعتباری در نظر گرفته شده بود اما بازهم متاسفانه تاکنون عملیات اجرای این پروژه هم شروع نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با انتقاد از عملکرد آب منطقه ای ایلام افزود: متاسفانه به رغم وعده های مدیرعامل آب منطقه ای ایلام تاکنون عملیات اجرایی پروژه های مذکور شروع نشده است.

وی یادآور شد: سد سیمره و دویرج نیز برنامه زمانبندی عقب هستند.

کد مطلب 1135351

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